تخطى أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري مستوى الـ83 جنيهًا مصريّwا في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري: 78.75 جنيه للشراء، 79.02 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أعلى سعر لعملة الدينار الكويتي في البنوك وفقًا لما ترصده المواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك.

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 76.30 للشراء، 79.46 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري: 75.70 للشراء، 83.08 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك مصر

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 76.38 للشراء، 79.49 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

أعلى سعر للدينار الكويتي في المصرف المتحد

أعلى سعر للدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 73.75 للشراء، 79.28 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 75.35 للشراء، 81.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 76.92 للشراء، 79.04 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك سايب

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 78.71 للشراء، 79.32 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر مقابل الجنيه المصري: 77.33 للشراء، 79.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 74.43 للشراء، 79.23 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 78.68 للشراء، 79.28 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 74 للشراء، 79.28 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر للدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 77.55 للشراء، 79.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 75.69 للشراء، 79.04 للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 76.06 للشراء، 79.04 للبيع.