أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه.. 77.90 جنيه للشراء

جاء أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري عند مستوى قارب الـ82 جنيهًا، ويواصل الدينار الكويتي ارتفاعه داخل البنوك المصرية؛ على خلفية قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك المركزي المصري لمستوى صرف: 77.86 جنيه للشراء، 78.20 جنيه للبيع. ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل سعر عملة الدينار الكويتي في البنوك.

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

أعلى سعر للدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري: 74.76 جنيه للشراء، 77.81 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الكويتية في بنك مصر

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه: 74.68 جنيه للشراء، 77.81 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أعلى سعر للدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي القطري: 75.10 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي: 74.86 جنيه للشراء، 78.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 76.82 جنيه للشراء، 78.46 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في المصرف المتحد

أعلى سعر للدينار الكويتي أمام الجنيه في المصرف المتحد: 72.87 جنيه للشراء، 77.97 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الكويت في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه: 77.90 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أعلى سعر للدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية: 73.19 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

أعلى سعر للدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه: 77.41 جنيه للشراء، 77.81 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أعلى سعر للدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية: 75.46 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه: 75.09 جنيه للشراء، 80.32 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي: 74.60 جنيه للشراء، 81.97 جنيه للبيع.