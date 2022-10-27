أعلى سعر للدينار البحريني اليوم الخميس 27-10-2022 في البنوك في نهاية التعاملات

قفز سعر الدينار البحريني اليوم الخميس 27-10-2022 في أعقاب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، وفق ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار البحريني في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار البحريني في بنك كريدي أجريكول 59.87 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر العملة البحرينية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي المصري، إلى 59.04 جنيه للشراء، و60.87 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار البحريني في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار البحريني في بنك الإسكندرية، 59.45 جنيه للشراء، و61.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار البحريني في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي القطري، 59.44 جنيه للشراء، و61.14 جنيه للبيع.

سعر العملة البحرينية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار البحريني في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 59.53 جنيه للشراء، و61.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار البحريني في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار البحريني في البنك المصري الخليجي، إلى 60.17 جنيه للشراء، و61.54 جنيه للبيع. .