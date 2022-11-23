أعلى سعر للدولار يصل إلى 24.59 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم

سجل أعلى سعر لبيع الدولار 24.59 جنيه بنهاية تعاملات اليوم في بنك الكويت الوطني، وبنك HSBC، وسجل كذلك سعر 24.58 جنيه في بنوك (الاستثمار العربي، ميد بنك، المشرق، الأهلي المتحد، فيصل الأسلامي، الأسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي).

ووصل سعر شراء الدولار إلي 24.56 جنيه في بنك الاستثمار العربي، و24.54 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، و24.53 جنيه للشراء في ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار – بخلاف البنك المركزي المصري – 24.53 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، كما سجل اقل سعر لشراء الدولار – بخلاف البنك المركزي المصري – 24.48 في بنك مصر، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، الأهلي المصري، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وبنك قطر الوطني.

وينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي – والذي يعتبر الاجتماع الأخير لهذا العام – في يوم 22 من ديسمبر القادم، والذي سيتقرر فيه إما رفع سعر الفائدة أو تثبيته.