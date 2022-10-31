أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت البنوك أعلى سعر للدولار اليوم الإثنين 31-10-2022، إذ ارتفع بمقدار 7 قروش في البنك المركزي المصري في سعريّ الشراء والبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك، وقال البنك إن الدولار بلغ 24.07 جنيه للشراء، 24.17 للبيع، وتستعرض المال في تقرير تفصيلي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في نحو ما يزيد على 20 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا.

أعلى سعر للدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

أعلى سعر للدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه: 23.95 جنيه للشراء، 24.05 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 23.90 جنيه للشراء، 24 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

أعلى سعر للدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 23.90 جنيه للشراء، 24 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 23.90 جنيه للشراء، 24 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر للدولار في ميد بنك

أعلى سعر للدولار في ميد بنك مقابل الجنيه: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

أعلى سعر للدولار

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر للدولار في بنك التنمية الصناعية

أعلى سعر للدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 24.10 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 23.95 جنيه للشراء، 24.05 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.