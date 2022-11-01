أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، 24.12 جنيه للشراء، و 24.22 للبيع، بحسب آخر تحديث لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار صرف العملة الأمريكية، في البنوك الأجنبية والعربية والإسلامية والخاصة والحكومية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنشرة بالفروع، وعدد من مواقع البنوك الرسمية.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 24.00 جنيها للشراء، و 24.10 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك مصر

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر، مستوى صرف عند: 24.00 جنيها للشراء، و 24.10 للبيع.

أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

وحقق أعلى سعر للدولار في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 24.03 جنيه للشراء، و 24.13 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك الإسكندرية

وشهد أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 للبيع.

أعلى سعر للدولار

أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه، بـ 24.16 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان، مستوى صرف عند: 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

أعلى سعر للعملة الخضراء في بنك البركة

وصل أعلى سعر للدولار في بنك البركة، إلى 24.00 جنيها للشراء، و 24.10 للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحقق أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي، 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

أعلى سعر للدولار

أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي، سجل مستوى صرف عند: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ مستوى صرف عند: 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

أعلى سعر للعملة الأمريكية في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويسس، أعلى سعر للدولار أمام الجنيه، بـ 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، وصل أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.