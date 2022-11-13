أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه.. 24.42 جنيه للشراء

وصل أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري إلى 24.36 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية بالسوق المصرية في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك الحكومية والأجنبية والإسلامية والعربية والخاصة، بحسب شاشات التداول اللحظية بالأفرع المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أعلى سعر للدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند 24.38 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 24.42 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

أعلى سعر للدولار

أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنك التجاري الدولي

وصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 24.39 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

أعلى سعر للدولار

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل أعلى سعر للدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، أمام الجنيه المصري، إلى 24.38 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.32 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني

حقق أعلى سعر للدولار اليوم في بنك الكويت، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.40 جنيه للشراء، و24.45 للبيع.