أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري

حقق أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.36 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار العملة الخضراء، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، والإسلامية، والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الفروع، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل أعلى سعر للدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، إلى 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك مصر

سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، مستوى صرف عند: 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 24.37 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

أعلى سعر للدولار في المصرف المتحد

وحقق أعلى سعر للدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.34 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

أعلى سعر للدولار

أعلى سعر للدولار في بنك البركة

أما أعلى سعر للدولار في بنك البركة، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.32 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.40 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بـ 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنك التجاري الدولي

وأما أعلى سعر للدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، وصل إلى 24.39 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

أعلى سعر للدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وحقق أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك بلوم مصر

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك بلوم مصر، مستوى صرف عند: 24.32 جنيه للشراء، 24.42 للبيع.

أعلى سعر للدولار في بنك قناة السوس

وقدّر بنك قناة السويس، أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري، بـ 24.34 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 24.43 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.