أعلى سعر للدولار اليوم فى البنوك

سجلت البنوك أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 مقابل الجنيه المصري، وأفاد البنك المركزي المصري أن العملة الأمريكية سجلت 24.12 جنيه للشراء، و24.22 للبيع، وذلك بحسب تحديث البنك المركزي عبر موقعه مستعرضًا متوسط أسعار الصرف في السوق المصري، وتقدم جريدة المال في السطور التالية رصدًا تفصيليًّا لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية، في 15 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي.

أعلى سعر للدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.00 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه: 24.20 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.00 جنيه للشراء، 24.10 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.03 جنيه للشراء، 24.13 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

أعلى سعر للدولار في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.05 جنيه للشراء، 24.15 للبيع.

أعلى سعر للدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.