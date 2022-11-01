أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

حققت البنوك أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 1-11-2022، وارتفعت العملة الإماراتية بمقدار قرش واحد في سعري الشراء والبيع في البنك المركزي المصري، حسبما أفاد به البنك في تقريره اليومي لمتوسط أسعار صرف العملات، وبلغ في البنك 6.56 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقرير تفصيلي يومي، ما تظهره مؤشرات البنوك العاملة في مصر عن صرف العملة الإماراتية أمام العملة المصرية.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 6.47 جنيه للشراء، 6.61 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.57 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه: 6.49 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

سعر العملة الإماراتية في البنك المصري الخليجي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 6.56 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي

سعر العملة الإماراتية في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 6.57 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

سعر العملة الإماراتية في بنك كريدي أجريكول

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر العملة الإماراتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني: 6.50 جنيه للشراء، 6.63 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 6.40 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 6.40 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 6.55 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.