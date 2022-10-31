حقق أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك مستوى قارب حاجز الـ7 جنيهات، في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وكان قد ارتفع سعر صرف عملة الدرهم الإماراتي داخل البنك المركزي بمقدار قرشين للبيع والشراء على حد سواء، ويأتي ذلك على خلفية قرار البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري 200 نقطة أساس.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر مقابل الجنيه: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الإمارات في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.63 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 6.56 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الإمارات في البنك العربي الإفريقي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 6.43 جنيه للشراء، 6.54 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 6.53 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في كريدي أجريكول مصر

سعر الدرهم الإماراتي في كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الأهلي الكويتي-مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي-مصر: 6.56 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الإمارات في المصرف العربي الدولي

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري

وحقق أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري: 6.54 جنيه للشراء، 6.58 جنيه للبيع.