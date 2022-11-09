سجل أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك 6.63 للشراء في البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي-مصر، بينما وصل سعر البيع إلى 6.68 جنيهًا، في حين أنه داخل البنك المركزي وصل سعر العملة الإماراتية إلى مستوى صرف مقترب من الأسعار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري 6.62 للشراء، 6.64 للبيع، ويرصد موقع جريدة “المال” في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة الإمارات العربية المتحدّة في البنوك.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد: 6.48 للشراء، 6.64 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 6.53 للشراء، 6.63 للبيع.

أعلى سعر لعملة الإمارات في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 6.63 للشراء، 6.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 6.61 للشراء، 6.64 للبيع.

أعلى سعر للعملة الإماراتية في بنك أبو ظبي التجاري

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري: 6.58 للشراء، 6.65 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.61 للشراء، 6.64 للبيع.

أعلى سعر للعملة الإماراتية في بنك المشرق

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 6.61 للشراء، 6.65 للبيع.

أعلى سعر لعملة الإمارات في بنك التنمية الصناعية

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 6.59 للشراء، 6.64 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 6.62 للشراء، 6.65 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 6.62 للشراء، 6.63 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.640 للشراء، 6.648 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي مصر: 6.63 للشراء، 6.64 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 6.55 للشراء، 6.68 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 6.61 للشراء، 6.64 للبيع.