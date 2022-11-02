أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه.. 6.58 جنيه للشراء

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم وصل إلى مستوى صرف داخل أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري إلى 7 جنيهات، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أعلى سعر صرف لعملة الدرهم الإماراتي بعد نهاية التعاملات البنكية اليوم الأربعاء وفقًا لما ترصده مواقع البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والإسلامية والتجارية العاملة في السوق المصرفي المصري، حيث شهد سعر الصرف داخل البنك المركزي المصري: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي: 6.56 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الإمارات في بنك أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 6.58 جنيه للشراء، 6.61 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

أعلى سعر للدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه في بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 6.55 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر لعملة الإمارات في بنك أبو ظبي التجاري

أعلى سعر للدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري: 6.53 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 6.41 جنيه للشراء، 6.57 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك بلوم مصر: 6.57 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 6.56 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي: 6.53 جنيه للشراء، 6.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي

أعلى سعر للعملة الإماراتية في بنك التنمية الصناعية

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه: 6.54 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي: 6.56 جنيه للشراء، 6.60 جنيه للبيع.