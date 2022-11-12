أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

اقترب أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم السبت 12-11-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصري من حاجز الـ 7 جنيهات، بينما وصل في البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 6.63 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي سعر عملة الإمارات العربية المتحدّة، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده المواقع الرسمية للبنوك، وماكينات الصراف الآلي.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 6.62 للشراء، 6.64 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 6.63 للشراء، 6.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 6.54 للشراء، 6.66 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي التجاري

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 6.59 للشراء، 6.66 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 6.61 للشراء، 6.65 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 6.60 للشراء، 6.65 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 6.63 للشراء، 6.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 6.64 للشراء، 6.65 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول-مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول-مصر مقابل الجنيه المصري: 6.61 للشراء، 6.65 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 6.62 للشراء، 6.65 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 6.651 للشراء، 6.656 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 6.63 للشراء، 6.64 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 6.62 للشراء، 6.65 للبيع.

أعلى سعر للدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري: 6.49 للشراء، 6.65 للبيع.