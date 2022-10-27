أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم الخميس 27-10-2022 في البنوك بنهاية التعاملات

حقق سعر الدرهم الاماراتي اليوم الخميس 27-10-2022 قفزة في نهاية التعاملات، في أعقاب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، وفق ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر، 6.23 جنيه للشراء، و6.26 جنيه للبيع.

سعر العملة الإماراتية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري، إلى 6.21 جنيه للشراء، و6.24 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية، 6.24 جنيه للشراء، و6.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والإسكان، 6.04 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر العملة الإماراتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدرهم الاماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 6.28 جنيه للشراء، و6.31 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الإماراتية في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنك الأهلي القطري، 6.22 جنيه للشراء، و6.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدرهم الاماراتي في البنك المصري الخليجي، إلى 6.28 جنيه للشراء، و6.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في ميد بنك

بلغ سعر الدرهم الاماراتي في ميد بنك، 6.16 جنيه للشراء، و6.29 جنيه للبيع.

سعر العملة الإماراتية في بنك المشرق

وصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك المشرق، إلى 6.26 جنيه للشراء، و6.31 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الاماراتي في المصرف المتحد، 6.10 جنيه للشراء، و6.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الاماراتي في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك أبوظبي التجاري، إلى 6.22 جنيه للشراء، و6.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدرهم الاماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي، 6.23 جنيه للشراء، و6.26 جنيه للبيع.