أعلى سعر للجنيه الإسترليني اليوم الخميس 27-10-2022 في البنوك بنهاية التعاملات

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 27-10-2022 في أعقاب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ويستعرض موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية، وفق ما توضحه المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر، 26.44 جنيه للشراء، و26.78 جنيه للبيع.

سعر العملة الإنجليزية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري، إلى 26.39 جنيه للشراء، و26.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية، 26.47 جنيه للشراء، و26.84 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك التعمير والإسكان، 25.89 جنيه للشراء، و26.14 جنيه للبيع.

سعر العملة الإنجليزية في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 26.68 جنيه للشراء، و27.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر صرف العملة الإنجليزية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي، 26.46 جنيه للشراء، و26.78 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المصري الخليجي، إلى 26.67 جنيه للشراء، و27.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك، 26.35 جنيه للشراء، و26.86 جنيه للبيع.

سعر العملة الإنجليزية في بنك المشرق

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق، إلى 26.68 جنيه للشراء، و27.01 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك سايب

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك سايب، 26.51 جنيه للشراء، و26.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في بنك أبوظبي التجاري

وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك أبوظبي التجاري، إلى 26.56 جنيه للشراء، و26.9 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الاسترليني في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في المصرف العربي الدولي، 26.44 جنيه للشراء، و26.76 جنيه للبيع.