أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية

هبة محمد عرض 15 بنكاً أعلى سعر لشراء الدولار من العملاء تصدرهم بنك HSBC الذي أتاح أعلى سعر للشراء عند 17.86 جنيه و17.98 جنيه للبيع. وتلاه بنك SAIB عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع. وسجل الشراء 17.85 جنيه لدى…

هبة محمد

عرض 15 بنكاً أعلى سعر لشراء الدولار من العملاء تصدرهم بنك HSBC الذي أتاح أعلى سعر للشراء عند 17.86 جنيه و17.98 جنيه للبيع.

وتلاه بنك SAIB عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وسجل الشراء 17.85 جنيه لدى 13 بنكاً هى الأهلي المتحد، مصر، الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي، البركة-مصر، بلوم-مصر، الأهلي الكويتي “بيريوس سابقاً”، مصرف أبو ظبي الاسلامي، البنك المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني، وأخيرا بنك المشرق.

فيما يقدم بنكي قناة السويس وعودة-مصر شراء الدولار عند 17.83 جنيه.

وتتيح 7 بنوك الشراء عند 17.82 جنيه هى كريدي أجريول، مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، الائتمان الزراعي، المصرف المتحد، التجاري الدولي،وقطر الوطني الأهلي.

وقال البنك المركزي اليوم إن متوسط سعر الدولار استقر خلال تعاملات اليوم بعد تراجعه لمستوى أسفل 18 جنيه أول أمس يوم الاثنين، ليسجل 17.8385 جنيه للشراء، مقابل 17.8447 جنيه أمس، كما وصل متوسط سعر البيع إلى 17.9391 جنيه، بدلاً من 17.9438 جنيه أمس.