أعلى سعر بيع متر محل تجاري بمدينة المنيا الجديدة يسجل 43.6 ألف جنيه

كشف جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة عن بيع 4 محالّ تجارية، بمساحات تترواح بين 16.8 و31 مترًا، وصيدلية بمساحة 34.65 متر، من خلال المزاد العلني، المنعقد اليوم، بمقر الجهاز. طرح جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة 12 محلًّا تجاريًّا، وصيدلية، للبيع بالمزاد العلني، بحضور مقر جهاز تنمية المدينة، بحضور اللجنة المشكّلة لمباشرة أعمال المزاد.

وتم بيع 4 محالّ تجارية، بأنشطة مختلفة ما بين سوبر ماركت، وخضروات وفواكه، كافيتريا، ومطعم وجبات سريعة، بالسوق التجارية في المجاورة الثالثة بالحي السادس بالمدينة، وصيدلية بمساحة 34.65 متر.

وبلغ أعلى سعر للمزاد 80 ألف جنيه للمتر المربع لنشاط الصيدلية، و43 ألفًا و600 جنيه لنشاط المطعم.

وتقع مدينة المنيا الجديدة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة، وتبعد عن القاهرة 250 كم، وتم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986 وبدأ العمل بها فعليًّا سنة 1991.