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أعلى حصيلة يومية عالمية.. فرنسا تسجل 1120 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة المتوفين في البلاد ارتفعت إلى 6507 حالات
محمد بدر 9:21 م, الجمعة, 3 أبريل 20 9:21 م, الجمعة, 3 أبريل 20

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالمية لهذه الحصيلة، بحسب روسيا اليوم.

وذكر مدير الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس.  

وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 588 حالة، ووصل إلى 5091 مقارنة مع 4503 وفاة أمس الخميس.

وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك تم رصد 1416 وفاة ناجمة عن الفيروس في دور المسنين، وفقا للمعطيات المبدئية، بعد أن كان يبلغ هذا العدد أمس الخميس 884 حالة.

ويمثل هذا الارتفاع اليومي للوفيات المسجلة جراء المرض الأكبر في العالم منذ بدء التفشي.

كما أفاد المسئول الصحي الفرنسي بتسجيل 5233 إصابة جديدة بعدوى “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 64338 حالة بعد أن كانت على مستوى 59105 الخميس.

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بقلم محمد بدر

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