أعلى ارتفاع يومي .. فرنسا تسجل 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أشارت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 32427، مقابل 25086 في إحصائية الجمعة

أكدت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيلها أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى ارتفاع يومي للحالات في البلاد منذ بدء التفشي.

وأشارت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 32427، مقابل 25086 في إحصائية الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 867197.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 33392 حالة، بعد تسجيل 90 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 122 الجمعة.

وأوضحت أن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تبلغ حاليا 13.1% مقابل 12.9% الجمعة.

يذكر أن فرنسا تواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤخرا، فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي الفيروس حيث تم تطبيق حظر تجول ليلي في 9 مناطق للبلاد.