لايف

أعلى ارتفاع يومي .. فرنسا تسجل 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أشارت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 32427، مقابل 25086 في إحصائية الجمعة
المال - خاص 10:55 م, السبت, 17 أكتوبر 20 10:55 م, السبت, 17 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيلها أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى ارتفاع يومي للحالات في البلاد منذ بدء التفشي.

وأشارت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 32427، مقابل 25086 في إحصائية الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 867197.

اقرأ أيضا  وزير التنمية المحلية : خدمة المواطن شرف لنا وكلنا بنشتغل للحصول على رضاه

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 33392 حالة، بعد تسجيل 90 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 122 الجمعة.

وأوضحت أن نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تبلغ حاليا 13.1% مقابل 12.9% الجمعة.

يذكر أن فرنسا تواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

اقرأ أيضا  عند إتاحة اللقاح.. البنك الدولي : 12 مليار دولار لتطعيم مليار شخص ضد كورونا في الدول النامية

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤخرا، فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي الفيروس حيث تم تطبيق حظر تجول ليلي في 9 مناطق للبلاد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

لأول مرة.. فرنسا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المال - خاص 12:56 ص, الأحد, 11 أكتوبر 20

أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.. فرنسا تسجل 20 ألف إصابة كورونا

محمد بدر 10:20 م, الجمعة, 9 أكتوبر 20

إدراج 4 مدن ضمن «الأشد خطورة».. وزير الصحة الفرنسي يؤكد تدهور الأوضاع بسبب «كورونا»

محمود خاطر 7:16 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

فرنسا تسجل 18746 إصابة بـ«كورونا» في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة

هيثم سمير 9:14 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

فرنسا تفرض قيودًا جديدة في أماكن التجمعات بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

هيثم سمير 10:06 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المال - خاص 10:24 م, الأحد, 20 سبتمبر 20