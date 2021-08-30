نقل وملاحة

«أعلن انتهاء التفاصيل الفنية للقطار السريع».. رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس

لما سيمثله ذلك المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل بمصر
صفية حمدي 7:38 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 7:38 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية، وحضر المقابلة المهندس كامل الوزير وزير النقل، ومايكل بيتر رئيس شركة سيمنس للنقل، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

استهلّ رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من كل التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع؛ لما سيمثله ذلك المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل بمصر. 

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وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة سيمنس، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، وتأتى تتويجًا للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

واستعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع؛ لتعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات.

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وأشاد في هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة سيمنس من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل. 

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين المقبلين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخِرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، وأكد ما تُوليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.  

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بقلم صفية حمدي

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