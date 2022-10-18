أعلاها سجل 20%.. أسهم حققت أعلى صعود في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود لتسجل مجموعة أسهم في قطاعات الكيماويات والصناعة والخدمات المالية والتجزئة والأسمدة أعلى ارتفاعات مدعومة بالمكاسب المحققة بالسوق.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم كفر الزيات للمبيدات والبتروكيماويات بنسبة 20% مغلقا عند مستوى 45.240 جنيه، وسهم مصر للألمونيوم بنسبة 19.96% مغلقا عند 24.100 جنيه، ثم حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي – إيه تي ليس-1 بنسبة 12.50% مغلقا عند 0.207 جنيه.

ورابعا جاء سهم ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 8.25% مغلقا عند مستوى 3.410 جنيه، ثم سهم سماد مصر “إيجيفرت” بنسبة 6.83% مغلقا عند 12.040 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.15% مغلقا عند مستوى 10163 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.85% مغلقا عند مستوى 2214 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% مغلقا عند مستوى 3165.7 نقطة.