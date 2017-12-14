سيـــاســة

أعلام فلسطين تزين حفل علي الحجار بنقابة الصحفيين

إيمان عوف  زيّنت أعلام فلسطين حفل نقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية بالنقابة، والذي أحياه المطرب علي الحجار، وسط حضور مكثف للصحفيين.
14 ديسمبر، 2017 14 ديسمبر، 2017

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إيمان عوف 

زيّنت أعلام فلسطين حفل نقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية بالنقابة، والذي أحياه المطرب علي الحجار، وسط حضور مكثف للصحفيين.

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