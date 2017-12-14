أعلام فلسطين تزين حفل علي الحجار بنقابة الصحفيين

سيـــاســة أعلام فلسطين تزين حفل علي الحجار بنقابة الصحفيينإيمان عوف زيّنت أعلام فلسطين حفل نقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية بالنقابة، والذي أحياه المطرب علي الحجار، وسط حضور مكثف للصحفيين. 14 ديسمبر، 2017 14 ديسمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر إيمان عوف زيّنت أعلام فلسطين حفل نقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية بالنقابة، والذي أحياه المطرب علي الحجار، وسط حضور مكثف للصحفيين.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر