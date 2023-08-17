«أعطاه مفتاح شقته ليطمئن عليه فأنهى حياته».. شخص يقتل جاره المسن لسرقته في الجيزة

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات ارتكاب جريمة قتل شخص مسن داخل مسكنه في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة ، عقب اكتشاف أن المتهم جار المجني عليه ومقيم في ذات العقار، ومعه نسخة من مفتاح الشقة للاطمئنان على القتيل، وغافله وقتله بدافع سرقة أمواله.

كان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص مسن يبلغ من العمر 71 عامًا، بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده، والكائنة بدائرة القسم.

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك ورشة -مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقال إنه نظرًا لإقامة المجني عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته، للاطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته.

وأضاف أنه شاهد المجني عليه خارجًا من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وأثناء البحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودته فعاجله بعدة طعنات بسكين، وأودى بحياته واستولى على متعلقاته، عبارة عن حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالي، بطاقة الرقم القومي، رخصة قيادة، 2 كارت فيزا، هاتف محمول، تابلت.

وأشار إلى أنه سحب مبلغ مالي من أحد الكروت لعلمه برقمه السري لسابقة سحب مبلغ مالي للمجني عليه، وإنفاقه المبلغ.

وبارشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص له معلومات جنائية، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.