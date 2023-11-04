أعضاء هيئة قضايا الدولة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم السبت، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة.
جاء ذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار رئيس الجمهورية، وأن في عهده لا يُظلَم أحد.
وتم التقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.
كتبت- نجوى عبد العزيز