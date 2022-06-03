أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يزورون مشروعات ميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد للقيام بجولة تفقدية في الميناء.

وبدأت الزيارة باستقبال اللواء بحري نهاد شاهين علي شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لأعضاء اللجنة والتأكيد على مدى حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والمتابعة الدؤوبة من الفريق كامل الوزير وزير النقل نحو تنفيذ مشروعات استثمارية وتطويرية بالميناء تعمل على تحسين معدلات الأداء وزياده الطاقات الاستيعابية وتوفير خدمات تكنولوجيه وبيئية متطورة ذات معايير عالمية، وذلك بما يتفق مع كون هيئة ميناء الإسكندرية هي الأكبر بمصر والتي يمر من خلالها 60% من حجم تجارة مصر الخارجية وتحقيقا لمساعيها للتحول إلى ميناء أخضر لوجستي ذكي.

وبدأت الجولة التفقدية بزيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفه من 55 إلى 62 والمكونة من أرصفة بطول 2500 متر بأعماق تتراوح بين 14.5 إلى 17.5 متر وبمساحه إجماليه 545 ألف متر مربع وقادرة على استقبال 1.5 مليون حاويه مكافئة و2 مليون طن بضائع عامه و 100,000 وحدة دحرجة، حيث يتم حاليا تنفيذ المشروع بمعرفه شركة المجموعة المصرية المحطات متعددة الأغراض، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في شهر أبريل عام 2023.

أعقب ذلك تفقد مشروع إنشاء الرصيف 85 /3 لتداول الأخشاب والغلال والذي يتكون من رصيف بطول 433 مترا مربعا، وبأعماق تصل إلى 15.5 متر وبظهير خلفي بمساحة 35 ألف متر مربع.

وتم تفقد مشروع إنشاء كباري هويس المالح والمكون من عدد اثنين كوبري سيارات يسمح بالمرور في الاتجاهين وعدد واحد كوبري سكه حديد متحرك يسمح أيضا بالمرور في الاتجاهين، حيث يستهدف ذلك المشروع رفع قدره النقل النهري بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية من خلال تحقيق إمكانية نقل الحاويات على البارجات بارتفاع 2 حاويه بما يزيد من الطاقة الإنتاجيه لحركه النقل النهري ويخفف العبء المروري على الطرق البريه بالميناء.

وتم تفقد أعمال التطوير بمشروع جونة البترول بميناء الإسكندرية كما تم تفقد مساحات الاراضي المنضمه من الشركة التجارية للأخشاب إلى هيئة ميناء الإسكندرية وكذا المساحات المنضمة حديثا بمنطقة نجعي إسو والألومنيوم بإجمالي مساحة 11.7 فدان فضلا عن مساحة 273 فدان التي تم ضمها حديثا إلى هيئة ميناء الإسكندرية لتكون تلك المساحات بمثابة الظهير الخلفي لصناعات القيمة المضافة والتخزين بالميناء تحقيقا لأهدافها اللوجستية وتجاوزا للعقبات السابقة المتمثلة في محدودية المساحة المكانية للميناء المنشأ منذ عهود بعيده في قلب مدينة الإسكندرية.

وفي سياق متصل، فقد تمت زيارة موقع مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة الجاري تنفيذه حاليا والمكون من رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 مترا وظهير خلفي بمساحات 300 ألف متر 2 وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا في وقت واحد، حيث إنه من المقرر أن يضيف هذا المشروع إلى ميناء الدخيلة طاقة استيعابية تقديريه تتراوح بين 6 إلى 7 ملايين طن سنويا.

وفي ختام الجولة التفقدية تمت زيارة موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والجاري تنفيذها حاليا لإنشاء رصيف بطول 1800 متر بأعماق تتراوح بين 15 – 18 مترا وظهير خلفي يصل إلى 660 ألف متر مربع وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا وعدد 1 سفينة بطول 400 متر في ذات الوقت وبطاقة استيعابية تتراوح بين 6 إلى 7 ملايين طن سنويا بضائع عامة وغلال و1.5 مليون حاوية مكافئة.