أعضاء جامعة القناة يتوجهون إلى محافظة السويس للمشاركة في القافلة الطبية

أصدر

تعليماته لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برفع درجة الإستعداد لمُشاركة القطاع فى تجمع جامعات شرق الدلتا والتى تتوجه الأحد 7 مايو القادم لمحافظة السويس بالتعاون مع جامعات بورسعيد، السويس و دمياط .

كما أفاد رئيس الجامعة أن القافلة تشمل تخصصات الطب البشري ، الطب البيطري ، الصيدلة ، الزراعة ، الأسنان و التمريض بمشاركة 42 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة ، حيث تتواجد القافلة فى ثلاث نقاط لتقديم الخدمات بمركز تنمية المجتمع بجنيفه وجمعية أبناء الخير بكبريت و جمعية تنمية المجتمع بشندوره .

وتأتى القافلة بإشراف عام الدكتور سعيد عبد البادي نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعتبر بمثابة شريك أساسي ورئيسي فى عمليات التطوير الإجتماعى والتنمية الشاملة وحل مشاكل المجتمع المحيط بها.

لافتًا إلى أنها تُقدم خدماتها من خلال القوافل في مختلف التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين، بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية التى ترعى وتدعم هذا التوجه الإنساني الذى كان للرئيس عبدالفتاح السيسي الريادة في تأسيسه عبر مجموعة متميزة من المبادرات الهادفة .

ويُرافق القافلة من الجامعة الدكتور محمد صالح منسق عام القوافل والمحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة ، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.