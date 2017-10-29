أعضاء بمنظمة الـ 99 يتفقدون مصر للطيران والملاحة الجوية

المال خاصقام أعضاء بمنظمة التسعة وتسعين الدولية لقائدات الطائرات اليوم الأحد بجولات ميدانية داخل شركات مصر للطيران وكذلك الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. جاء ذلك في إطار فاعليات الإجتماع السنوى الخامس للقسم العربى التابع للمنظمة والذي يعقد فى القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 29 اكتو

المال خاص

قام أعضاء بمنظمة التسعة وتسعين الدولية لقائدات الطائرات اليوم الأحد بجولات ميدانية داخل شركات مصر للطيران وكذلك الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

جاء ذلك في إطار فاعليات الإجتماع السنوى الخامس للقسم العربى التابع للمنظمة والذي يعقد فى القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 29 اكتوبر الجاري تحت رعاية وزير الطيران المدني شريف فتحي، وفق بيان للوزارة.

وقام الوفد بزيارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب وكان في استقبالهم شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار هادي الشقنقيري رئيس الأكاديمية.

وأشاد وزير الطيران بالدور المتميز للعنصر النسائي في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم وفي مصر تحديدا حيث كان للمرأة المصرية السبق في هذا المجال على المستوى الدولي من خلال تجارب طيران نسائية فريدة في بدايات القرن الماضي واستمرارها في تقديم الدعم الكامل من خلال تبوء عدد من المناصب والمهام الاستراتيجية بالوزارة وشركاتها التابعة.

واستمع أعضاء المنظمة لشرح مفصل عن إمكانيات الأكاديمية وأحدث البرامج التدريبية كونها إحدي أكبر المراكز المتخصصة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتفقدوا أجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين (Simulator) للطرازات المختلفة ومبنى التدريب العملي على عمليات إجلاء الطائرة في حال الطوارئ على الأرض وفوق الماء وكذلك الفصول الدراسية المتطورة وادوات الشرح المطابقة للمواصفات العالمية .

كما تفقد أعضاء المنظمة ظهر اليوم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وقاموا بجولة ميدانية بمجمع عمرة محركات الطائرات والتى شملت منصة اختبار المحرك و ورشة تعمير المحركات.

وشملت الجولات أيضاً زيارة برج المراقبة الجوية بشركة ميناء القاهرة الجوي بمبني شركة الملاحة الجوية والذي يعد أعلى برج مراقبة بمنطقة الشرق الأوسط، وتعرفوا على أنظمة الملاحة الجوية المتصلة الكترونياً بجميع مطارات الجمهورية بالإضافة إلي غرفة التحكم بمنظومة الرادارات التي تضم 6 رادارات رئيسية تغطي أنحاء الجمهورية.