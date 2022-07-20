أعضاء بلجنة المطاعم بالغرفة التجارية في الإسكندرية: معدلات التشغيل في عطلة عيد الأضحى مرضية

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة أصحاب المطاعم في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن معدلات التشغيل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك هذا العام كانت مرضية و تتميز بمعدلات جيدة ، رغم أنها تظل أقل من السنوات الماضية .

واعتبر البعض أن هذا التراجع عن نسب التشغيل المحققة في الأعوام الماضيه يأتي نتيجه التضخم والركود ، لافتين إلى أن التوجه للمطاعم بات من أمور الرفاهية لقطاعات كبيرة من المواطنين والمستهلكين سعياً منهم إلى التوفير وإعاده ترتيب الاولويات .

وفيما أكد البعض على أنه بالرغم من ارتفاع نسب التشغيل خلال هذه الفترة من العام الحالي إلا أن العام الماضي شهد تحقيق أرباح أفضل من العام الحالي بالرغم أن التشغيل كان أقل من ذلك ، مرجعين ذلك لتراجع الأسعار مقارنة بالأسعار الحاليه .

نسب تشغيل جيدة ولكن أقل

فى البداية أكد محمد الحلو رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب المطاعم في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن معدلات التشغيل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك هذا العام كانت تتميز بنسب جيدة ، لافتاً إلى أنها تظل أقل من السنوات الماضية .

وأضاف الحلو أن هذا التراجع عن نسب التشغيل المحققة في الأعوام الماضية يأتي نتيجه التضخم والركود ، لافتاً إلى أن التضخم أدى لقلة القوة الشرائيه وضعفها لدى المستهلكين نتيجه زياده الاسعار وتداعياتها من أرتفاع تكلفة المواد الخام وكذلك ما أدى الى زيادة أسعار البيع .

وقدر الحلو نسب التشغيل خلال فترة عطلة عيد الأضحى هذا العام بأنها تراجعت بنسبه 15 % عن نظيرتها العام الماضي.

وأوضح محمد الحلو أن قطاع المطاعم هو في المقام الأول من قطاعات الرفاهية ، وبالتالي فإن هذه الارتفاعات فى الأسعار تنعكس على حركة الإقبال عليه .

وأكد الحلو على أن بعض المواطنين والمستهلكين بدأ يلجأون إلى تخفيض عدد مرات الخروج و زيارة المطاعم وذلك سعياً منهم إلى التوفير وإعادة ترتيب بعض الأولويات .

وقدر نسبة الزيادة في أسعار المواد الخام بنسب تتراوح من 20 إلى 40 % ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسعار البيع زادت بنسب تتراوح من 10 إلى 25 % .

ويعد عيد الأضحى من أكثر مناسبات العام التي ينتظرها كثيرون للاحتفال بها ما يجعل المطاعم، هي واحدة من أكثر الأماكن ازدحامًا .

الأرباح

من جانبه أكد كريم منتصر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم في الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن حركة التشغيل خلال فترة عطلة عيد الاضحى المبارك كانت جيدة.

ولفت منتصر إلى أن التشغيل خلال تلك الفترة كان متفاوت طوال مدة عطلة عطله عيد الأضحى المبارك ، حيث أن الحركه الفعليه كانت بعد مرور أول يومين من عطله العيد و نتج عنها حجم أعمال مرضي من حيث التشغيل .

وأضاف أن بعض نسب التشغيل هذا العام خلال عطلة عيد الاضحى المبارك كانت أفضل من نسب التشغيل المحققة خلال الموسم نفسه العام الماضي .

وأوضح منتصر أنه بالرغم من ارتفاع نسب التشغيل خلال هذه الفترة من العام الحالي إلا أن العام الماضي شهد تحقيق أرباح أفضل من العام الحالي ، مرجعا ذلك لتراجع الأسعار مقارنة بالأسعار الحالية بالرغم أن التشغيل كان أقل من ذلك .

وشدد على أن هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الخامات أدت إلى أن أصبح التوجه للمطاعم يمثل رفاهية بالنسبه لقطاع كبير من المستهلكين ورواد المطاعم .

وأكد منتصر على أن عدم استقرار أسعار المدخلات وارتفاع أسعار الخامات أثر على قطاع التشغيل المطاعم والتي تتكبد خسائر في نهاية المطاف نتيجة تغيير أسعار إعادة الشراء بعد بيع المخزون من المطاعم ويفاجأ بارتفاع أسعار المخزون الجديد للمدخلات التي سيشتريها .

وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية للعديد من على المستهلكين ساهم أيضاً في أن يكون التوجه للمطعم هو ما بمثابة رفاهية لأعداد كثيره منهم .

ويذهب عدد كبير من المصريين إلى محافظة الإسكندريةوالساحل الشمالى في فصل الصيف وفى بعض الإجازات ، و يبحث جزء منهم عن المطاعم الموجودة هناك، للاستمتاع بالعطلة .

وشهدت مدينة الإسكندرية خلال السنوات الماضية افتتاح العديد من المناطق الترفيهية وأماكن المولات والمطاعم المطلة على البحر أو القريبة من الكورنيش بعضها فى منطقة جليم أو سيدى جابر .