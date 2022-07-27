أعضاء بـ«النواب» يطالبون الحكومة بالإسراع في تنفيذ القرارات الرئاسية بشأن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية

رحب أعضاء بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم، والتي تتضمن إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً ، داعين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية، بشأن اتخاذ عددا من الإجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

واجتمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ،حيث وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للمواطن البسيط

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم، يؤكد حرص الرئيس الدائم على دعم البسطاء وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة ، وهو ما يؤكد انحياز الرئيس الدائم للمواطن خاصة محدودي الدخل.

وأضاف بأن إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً ، سيكون له أثر إيجابي في دعم هذه الفئات من محدودي الدخل، لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تسببت فيها الأوضاع العالمية، مشيرا إلى أن هذه القرارات تكلف خزانة الدولة مبالغ ضخمة في ظل موازنة استثنائية تم إعدادها في ظل ظروف صعبة ومستقبل لا يمكن توقعه.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لوزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كراتين السلع الغذائية المدعمة، تؤكد حرص الدولة على تأمين غذاء المصريين علي مدار العام في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما يضمن حياة كريمة لكل مصر.

وشدد “محسب” ، على أهمية الالتفاف حول القيادة السياسة في هذ المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم، حتي نتمكن من عبورها، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الطموحة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي منح الدولة الكثير من المرونة في التعامل مع الأزمات.

تضامن النواب: قرارات الرئيس تهدف لتوفير الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل لمواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية

أكدت د. شيماء محمود نبيه ،عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، باتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير الحماية الإجتماعية ، خاصة فيما يتعلق باضافة مليون إسرة لبرنامج تكافل وكرامة ، يعكس مدي إهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الظروف الإقتصادية الحالية ، وتوفير المزيد من دعم تلك الفئات لمواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية

وأشادت بصرف مساعدات إستثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بالإضافة إلي أصحاب المعاشات الذين يحصلون علي معاش أقل من 2500 جنيها ،والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون علي رواتب أقل من 2700 جنيهاً شهريا مؤكدة أن مثل تلك الإجراءات ستخفف من تداعيات الأزمة الإقصتادية التي أدت إلي إرتفاع في أسعار السلع والمنتجات ، وأن هذه القرارات تساعدهم علي مواجهة تلك الأزمة .

وأكدت “نبيه ” إلى أن توجيهات الرئيس لوزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كراتين السلع الغذائية المدعمة، تؤكد علي حرص الدولة على توفير السلع وكافة المنتجات في ظل إرتفاع الاسعار لتكون في متناول كافة الفئات خاصة الأولي بالرعاية بما يضمن حياة كريمة لهم

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تعكس مساندته للأسرة المصرية وتيسير حياتهم المعيشية

واتفق معها ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية تعكس استمرار دعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل بتيسير حياتهم المعيشية فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجة تضخم، ودفع جهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس يضع ضمن أولوياته دائما التخفيف عن كاهل المواطن وحمايته من حدة التداعيات الأخيرة وانعكاساتها على الأسرة المصرية ومساندتها في الصمود أمام ارتفاع بعض أسعار السلع وتأمين احتياجاتها الأساسية.

وأشار إلى أن القرارات شملت التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بإضافة مليون أسرة لـ”تكافل وكرامة”، ليصبح لدينا 20 مليون مستفيد، مشددا أن هذا البرنامج يخاطب الأسر التي تعاني من الفقر الشديد أو التي لا تعمل وهو ما يجعل هذا القرار بمثابة انفراجة لكثير من الأسر في هذا التوقيت الحرج.

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن الرئيس حريص على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة وتحقيق التكافل الاجتماعي، بطرح ٢ مليون كرتونة للسلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وهو ما سيوسع من قاعدة المستفيدين خاصة وأن مشروع صكوك الأضاحي الحالي والمطبق لمرة واحدة في العام يستفيد منه 5.4 مليون أسرة، مشددا أن كل ذلك يسهم في مد أواصر الخير وتحفيز المجتمع المدني أكثر على المشاركة ودعم الوصول لأكبر عدد ممكن من المستحقين.

و أكد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية خاصة خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تؤثر في جميع دول العالم بما فيهم مصر، مشيدا بموقف مصر من هذه الأزمة وإجراءات الدولة الاستباقية المتمثلة في تحقيق مخزون كافي من السلع الاستراتيجية ودعم المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات في مواجهة الأزمة وتداعياتها.



فيما ، دعا النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية، بشأن اتخاذ عددا من الإجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأكد أن الإسراع في تنفيذ تلك التوجيهات سيكون له بالغ الأثر في الحد من المعاناة التي يواجهها المواطنين محدودي الدخل.

وأشار زين الدين، إلى أن إضافة مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات استثنائية لعدد من الفئات تحرك في منتهى الأهمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكذلك محدودي الدخل.

وأوضح النائب محمد زين الدين، أن صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيها، وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون علي رواتب أقل من 2700 جنيهاً شهريا، إجراءات هامة وجاءت في توقيت مناسب، ومن شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة القتصادية.