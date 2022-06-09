أعضاء بشعبة تجار الأخشاب والموبيليا بالإسكندرية يطالبون بالتوسع في تصنيع الإكسسوارت محليا

طالب أعضاء بمجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، بالتوسع فى إنتاج وتصنيع كماليات وإكسسورات ولوازم الموبليا والأخشاب محلياً للحد من تأثيرات التذبذب فى أسعارها عالمياً والذي يؤثر سلباً على المبيعات واستقرار السوق، مع ضرورة التأكد من تصنيع منتجات يمكنها منافسة مثيلاتها المستوردة لتحل محلها فى السوق المحلية، من حيث الجودة والتصميم والأسعار المناسبة بما يضمن نجاحها واستمراريتها بالسوق ووجود إقبال عليها .

واعتبر البعض أنه يجب العمل على فتح مصانع محلية بديلة للصين ، لتصنيع بعض المنتجات ومنها الإكسسوارات فى مصر بديلاً عن الأستيراد والاستفادة من نتائج مؤتمر المناخ الذى عقد قبل عدة أشهر ومنها توقف بعض المصانع العالمية للعمل بكامل طاقتها .

وأكد بعض من تجار الأثاث وأعضاء مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن نحو 90% من الخامات والمستلزمات التى تدخل فى صناعة الموبليات مستوردة، لافتين إلى أهمية أن تقوم الدولة بالعمل على تشجيع تلك الصناعات عبر تقديم تيسيرات جمركية على المدخلات ، والعديد من الأجراءات الأخرى ، خاصة أن لدينا فرص للعمل والأنتاج لتغطية بعض الأسواق القريبة والتصدير إليها .

وفى البداية أكد حمادة عليوة، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه من الجيد أن يكون لدينا مصانع محلية تقوم بتصنيع الأكسسوارات ولوازم الأخشاب بدلاً من أستيرادها من الخارج.

وأضاف عليوه أن الأهم من التصنيع هو السعى لانتاج منتجات تنافس مثيلاتها التى يتم استيرادها من الخارج للسوق المحلية .

وأوضح أن الوصول لهذه النتيجة يتطلب توفير خطوط إنتاج حديثة يعمل عليها خبراء من الخارج حتى يمكنهم تصنيع منتجات يمكنها مضاهاة مثيلاتها المستوردة لتحل محلها فى السوق المحلية من حيث الجودة والتصميم والأسعار المناسبة .

واعتبر عليوة أن لدينا فرص للعمل والإنتاج لتغطية بعض الأسواق القريبة وغزو السوق الأفريقية والتصدير إليها .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، أن نسبة كبيرة من الإكسسوار ولوازم أخرى يتم استيرادها من الخارج .

ومن جانبه اقترح جابر خليفة، عضو مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، أن يتم فتح مصانع محلية بديلة للصين ، لتصنيع بعض المنتجات والاستفادة من نتائج مؤتمر المناخ الذى عقد قبل عدة أشهر وما قد يترتب عليها من نتائج .

وتساءل خليفة لماذا لا يتم فتح مصانع للإكسسوارت فى مصر بديلاً عن الاستيراد ، لافتاً إلى أنه فى الماضى كانت بعض المسابك تقوم بتصنيع بعض تلك الإكسسوارت للسوق المحلية والتى تشمل المقابض وغيرها .

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى وجود منتجات كثيرة سهلة التصنيع لا تحتاج لخبرات كبيرة ويمكن إنتاجها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج .

واعتبر خليفة أن مؤتمر المناخ الذى عقد قبل عدة أشهر فى مدينة غلاسكو الاسكتلندية كان له بعض النتائج التى قد تنعكس على القطاع الفترة المقبلة منها توقف بعض المصانع العالمية للعمل بكامل طاقتها .

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، أن بعض التجار أحياناً عندما يجد هناك زيادات فى أسعار بعض السلع يسعى لتخزينها ويقوم بزيادة أسعار سلع أخرى .

وتجدر الإشارة إلى أن أنعقاد قمة المناخ المنتظرة بشدة والمعروفة أيضا بالمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي – في مدينة غلاسكو الاسكتلندية بداية شهر نوفمبر الماضى وسط مشاركة وفود تمثل نحو 200 دولة في القمة، لبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة على الكوكب.

وفي ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب إنبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان، يحذر العلماء من أن إجراءً عاجلا مطلوب من أجل تفادي كارثة مناخية.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن السوق العالمىة قد يكون جزء من عدم ثبات أسعار الأخشاب بعد أشهر فى حال أن المصانع العالمية لا تعمل بكامل أنتاجها .

ومن جانبه أشار عبد اللطيف عبد اللاه سكرتير شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن نحو 90% من الخامات والمستلزمات التى تدخل فى صناعة الموبليات مستوردة من الخارج، ومنها البانوهات وغيرها .

وطالب عبد اللاه من الدولة أن تقوم بدعم المواد الخام والتى يكون الهدف منها هو التصنيع وليس الاستهلاك ، لافتاً إلى أن أحد هذه الخامات هى الأخشاب .

واعتبر سكرتير شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، أن دعم تلك المواد يمكن أن يكون بعدة صور عبر تخفيض الصرائب والرسوم الجمركية حتى تنخفض الأسعار ومن ثم تنخفض أسعار المنتجات، و كافة مواد التصنيع التى تؤدى إلى خلق قيمة مضافة.

ويرى بعض منتجى ومصدرى الأخشاب أن خطة العمل لتنمية صادرات القطاع يمكن أن تتم خلال العمل علي رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية إلى جانب الحفاظ علي الأسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.

كما يؤكد البعض أن تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل علي تشجيع الاستثمار في مصانع مستلزمات الإنتاج مثل الإسفنج والغراء والدهانات والإكسسوارات بما يتماشى مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار الي جانب إنشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام وإعداد دراسات كاملة عن الأسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع اعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة علي التواصل مع اهم المستوردين بها .