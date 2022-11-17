أعضاء بشعبة الملابس الجاهزة يتوقعون مشاركة واسعة من محلات الإسكندرية في «الجمعة البيضاء»

يعلق العديد من أصحاب المحال التجارية و أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارة في الإسكندرية ، الآمال على موسم الجمعة البيضاء وما يصاحبه من فاعليات لتحريك حركة المبيعات ، وسط توقعات بأن يشارك فى تلك الفاعليات العديد من المحلات بهدف تحريك المبيعات .

وأشار بعض أعضاء مجلس إدارة الشعبة إلى أن الجميع يتطلع للمشاركة فى خصومات الجمعة البيضاء للتخلص من منتجات متراكمه لديهم من سنوات ماضية لافتين إلى أن سلعة الملابس الجاهزه لا يمكن تخزينها نتيجة تغير الألوان والموديلات وغيرها من الأمور.

وأكد بعض أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالاسكندرية ، أن كثيرون يسعوا لتحصيل الأموال من البيع وتوفير السيولة من البضائع القديمة ، لإستخدامها بعد ذلك لسداد مقدم لشراء بضائع جديدة من الموديلات الأحدث على الأقل .

قال أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن عروض الجمعة البيضاء هذا العام من المتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة من المحلات التجارية خلال تلك الفاعليات.

وتوقع أن ما سيتم عرضه خلال هذه الفاعليات وطرحة بالتخفيضات سيكون هو منتجات من سنوات ماضيه ” أستوكات ” ومخزونات لدى البعض سيقوم السعي لإخراجها وطرحها بتخفيضات كبيرة أملاً منه في زيادة البيع .

وأضاف أن مثل تلك الفاعليات تعمل على زيادة الحركة التجارية ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تعمل تلك الفاعليات على زيادة فى حركة المبيعات .

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إلى أن الجميع يتطلع للمشاركة فى خصومات الجمعة البيضاء ، ومن المتوقع أن تقوم العديد من المحلات بأخراج البضائع القديمه لديها وعرضها خلال فتره الجمعه البيضاء وما تتم خلاله من العروض .

وأشار إلى أن بعض تجار يسعى إلى أستغلال هذه المناسبات وهذه الفرصه من عند اخر للتخلص من المخزونات القديمه لديه والتي تعد بمثابة تجميد للأموال لديه بغرض الحصول على السيوله اللازمه لسداد الإلتزامات المستحقة عليه تجاه عدة جهات .

وأشار إلى أن العروض خلال الجمعة البيضاء تساهم فى زيادة حركة الشراء من قبل المواطنين ، خاصة في بعض المراكز التجارية الرئيسية .

وأعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، أن الجمعه البيضاء تعد فرصة في تحسين حركه البيع لان الموسم قليله والتجار يبحثوا عن أي بدائل أو فرص لتحسين البيع .

ينتظر الكثيرون موعد الجمعة البيضاء 2022 في مصر أو المعروف عالميًا بـ«بلاك فرايداي» »، والتي من المقرر أن تحل في آخر جمعة من شهر نوفمبر 2022 كعادة كل عام، إذ تقدم العديد من العلامات والمحال التجارية الكبرى المعروفة «البرندات» تخفيضات وعروض كبيرة على مختلف المنتجات من سلع غذائية أو أجهزة إلكترونية أو ملابس ومستلزمات منزلية.

ويعد يوم الجمعة البيضاء 2022 هو من الأيام المميزة للمواطنين والتي تشهد إقبال كبير على المحلات التجارية والتسابق على شراء المنتجات التي تخص المواطنين، إذ تتنوع عروض الجمعة البيضاء في كل السلاسل التجارية بنسب تخفيضات كبيرة ، وسط تحذيرات للمواطنين من حدوث عروض وهمية .

بدوره قال عبد الحكيم فتحي عبد الحكيم عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالاسكندرية ، أن التوقعات بشان الجمعه البيضاء هذا العام وما يصاحبها من خصومات هي ان هناك عديد من المحلات ستقوم بالمشاركه لكن التساؤل سيكون عن ما هو الأقبال والشراء الذي سيترتب على هذه العروض والمشاركه .

وأضاف أنه لا توجد حتى الأن أى توقعات بشان نسب الأقبال والشراء خلال فى الملابس الجاهزه هذه الفتره .

وأشار إلى أن موسم الشتاء هذا العام لا زال في بدايته وهناك منتجات جديدة تم إنتاجها بتكلفه تصنيع مرتفعة جداً ، وبالتالي أسعار بيعها مرتفع.

ولفت إلى أن من يمتلك لديه بضائع قديمة سيسعى بكل الطرق لعمل عليها عروض بهدف خلال هذه الفترة وخلال هذه العروض حتى يستطيع أن يحصل على أموال ويستخدمها فى ظل حاله عدم الأستقرار التي تسيط على السوق والتى تؤثر على كل شيء وخاصه في الاسواق تظل عدم أستقرار سعر الصرف هو غير من العوامل الاخرى

وأعتبر عبد الحكيم أن من يمتلك بضائع تم عرضها منذ فترة يضع الآمال كبيرة على الخروج منها خلال فترة عروض تخفيضات الجمعة البيضاء لعمل هذه التخفيضات على هذه البضائع الراكده لانها اصبحت تقدم احدث يتم نزول السوق إليها ويكون عليها طلب .

كما توقع أن تكون نسبه كبيرة من المحلات أوربما أغلب المحلات ستشارك في تخفيضات وعروض الجمعة البيضاء حتى من لم لم يسبق له المشاركة بها ، مرجعاً ذلك نتيجه حالة الركود الذى يعاني منه السوق والتراجع الكبير في حجم المبيعات .

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالاسكندرية ، إلى أن الجميع يسعى إلى تحصيل الأموال من البيع وتوفير السيولة من البضائع القديمة .

وأشار عبد الحكيم إلى أنه بعد الحصول على هذه الأموال يمكن أن يقوم بسدادها مقدماً لشراء بضائع جديده من الموديلات الأحدث على الاقل وبالتالي يكون حقق إستفاده من الأموال التي حققها من مبيعات البضاعه القديمه لديه لافتاً إلى أن سلعة الملابس الجاهزه لا يمكن تخزينها نتيجة تغير الألوان والموديلات وغيرها من الأمور.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد ما يسمى بالجمعة البيضاء يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري، والمقرر لها هذا العام يوم 25 نوفمبر،نظرًا لاختلاف العروض والخصومات على مختلف أنواع السلع بين السلاسل الكبرى والعلامات التجارية، قدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح للاستفادة من تخفيضات الجمعة البيضاء ، مع إتاحة بعض الطرق للتواصل مع الجهاز في حالة الرغبة في التقدم بشكوى أو الإبلاغ عن بعض العيوب في المنتجات، أو السلع.

وجاءت نصائح الجهاز بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة ، كذلك عدم الانخداع بالإعلانات المضللة أو الانسياق وراء العروض الوهمية والتخفيضات غير الحقيقية بـ الجمعة البيضاء ، مع ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج حتى في فترة عروض الجمعة البيضاء 2022 .

وكذلك التأكد من طبيعة سلع الجمعة البيضاء وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ ، مع مقارنة السعر قبل وبعد الخصم وذلك للتأكد من وجود عروض حقيقية تتوافق مع نسب تخفيضات الجمعة البيضاء والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات بـ الجمعة البيضاء ، مع التأني أثناء المفاضلة بين سلع ومنتجات الجمعة البيضاء ، والتأكد من جدية العروض.