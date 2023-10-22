أعضاء بشعبة البقالة والعطارة بالإسكندرية يتوقعون شعور المواطنين بتأثير مبادرة تخفيض الأسعار خلال أيام

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن انخفاض أسعار السلع الغذائية بالأسواق بفعل تطبيق مبادرة الحكومة التى أطلقتها قبل أسبوع لتخفيض أسعار سلع أساسية يستلزم مدة زمنية تقدر بنحو أسبوعين قبل أن تظهر نتائجها التى يشعر بها المواطن بفعل توازن أسعارها .

كما أكد البعض أن الأسر لا تقوم بالشراء في نفس اليوم حيث يتم أعمال الشراء للمواطنين فى أيام متباينة وتوقيتات مختلفة ، لافتين إلى أنه ومع توالى الشراء ونزول الأسر الى الأسواق في أوقات وفي أيام متتالية يبدأ الشعور بتأثير المبادرة .

وفيما يرى البعض أن المبادرة بدأت فى تحقيق الهدف منها وبدأت تأتى ثمارها فى الأيام الأولى لتطبيقها ، لافتين إلى أنه بعد أيام قليلة فقط من التطبيق تراجعت أسعار بعض المنتجات مثل سلعة السكر على سبيل المثال.

فى البداية توقع عصام شاكر عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، أن تظهر نتائج مبادره تخفيض الأسعار خلال فترة زمنية تتراوح من 10 إلى 15 يوم بعد أنطلاقها .

وأضاف أنه في هذه المده بعدها يمكن ان يشعر المواطن بنتائجها بالإيجاب لافتاً إلى أن أمنيته على المستوى الشخصي أن يكتب لتلك المبادرة النجاح وأن تشعر الناس بنتائجها .

وأشار شاكر إلى أنه يتمنى أن تكون المبادره والتخفيض نابع من خطه أقتصاديه حتى يكون التخفيض مستمر ودون أجبار حتى لا يكون التاجر مجبر في الآجل القصير على على تخفيض الأسعار ويسعى لتعويض هذه الخسائر في الأجل الطويل .

وأشار عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، إلى أن أي مبادره لا يمكن أن يكون لها قيمه إلا لو تفاعل معها المواطنين .

من جانبه أكد أيمن سعيد عبد الغفار رئيس مجلس أداره لجنه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، على أن هناك عدد كبير من التجار متحمسة للدخول فى تلك المبادرة والمشاركة فيها وأنجاحها للتخفيف عن المواطنين .

وأضاف أن المبادرة بدأت فى تحقيق الهدف منها وبدأت تأتى ثمارها فى الأيام الأولى لتطبيقها ، لافتاً إلى أنه بعد أيام قليلة فقط من التطبيق تراجعت أسعار سلعة السكر على سبيل المثال.

وأوضح نه بعد طرح كيلو السكر ضمن المبادرة فى عدد من السلاسل التجارية والهايبر ماركت بسعر 27 جنية للكيلو تراجع طن السكر لنحو 28 ألف جنية، وأصبح سعر بيعه لا يتجاوز 30 جنه فى السوق.

وأشار إلى أنه قبل الأيام الأولى لتطبيق المبادرة كان سعر كيلو السكر يباع بسعر يقرب 40 جنيه فى بعض الأحيان ، ببعض المناطق .

وأشار إلى أن تأثير المبادرة ظهر أيضاً على سلع آخرى كالزيوت ، لافتاً إلى أن سعر متوسط عبوة زيت الطعام 1 واحد ليتر كان يبلع بنحو 58 جنية ، ومع الأيام الأولى لتطبيق المبادرة تراجع إلى مستويات 45 – 16 جنيه.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمتوسط أن سعر زيت الطعام عبوة 700 ملم كان يباع بنحو 45 جنية ، ومع الأيام الأولى لتطبيق المبادرة تراجع إلى مستويات 34 جنيه.

وتوقع رئيس مجلس أداره لجنه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، إمكانية وجود تخفيضات كبيرة فى الأيام المُقبلة .

بدوره يقول أشرف شيبوب عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، أنه ليس من المتوقع أن يبدأ الشعور بتطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بشكل لحظى .

وأضاف شيبوب أن تأثير تنفيذ هذه المبادرة على الأسواق يمكن ملاحظتة والشعور به بعد مرور عدة أيام .

وتوقع عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، أن يبدأ المواطنين في الشعور بنتائج تلك المبادرة على الاسواق الاسواق خلال فتره تتراوح من 10 أيام إلى أسبوعين من تاريخ تطبيقها .

وأضاف شيبوب أن بعد هذه المده يمكن أن يشعر المواطن بتاثير المبادره ونجاحها ، مرجعاً هذه المده لتأثير الأعمال اللوجستيه وسلاسل الامتاد وبدأ أنتشار الخصومات والتخفيضات .

كما أكد على أنه ليست كل الأسر تقوم بالشراء في نفس اليوم حيث يتم أعمال الشراء للمواطنين فى أيام متباينة وتوقيتات مختلفة ، لافتاً إلى أنه ومع توالى الشراء ونزول الأسر الى الأسواق في أوقات وفي أيام متتاليه يبدأ الشعور بتأثير المبادرة .

ولفت إلى أن وجود السلعه وانخفاض سعرها يعمل على زياده المنافسه بالإضافه ألى أن جوده السلع وتوفرها وأنخفاض سعرها يؤدي إلى أنتعاش السوق .

وطالب عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، أن تقوم الدوله عبر أجهزتها وجهاتها المعنية بدورها الرقابي وأستمراره .

وكانت الحكومة قد بدأت الأسبوع الماضى بالتعاون مع الجهات المعنية تطبيق مبادرة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل “السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة”، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وتتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.