أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأنسجة يتفقدون معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء

للوقوف على إمكانية منح التراخيص لمعمل إكثار النخيل بالمركز لإنتاج شتلات نخيل خالية من الأمراض والفيروسات

تفقدأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأنسجة بوزارة الزراعة برئاسة د السيد جمعة معمل إكثار النخيل وزراعة الأنسجة وصوبة أقلمة النخيل بمركز بحوث الصحراء .

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عزالدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للوقوف على إمكانية منح التراخيص لمعمل إكثار النخيل بالمركز لإنتاج شتلات نخيل خالية من الأمراض والفيروسات علي المستوي التجاري والاستفادة من الإمكانات المتوفرة بالمركز.



وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود البحثية والتطبيقية الملموسة وبما حققه أعضاء الفريق البحثي لبرنامج “تطوير نظام للانتاج التجارى والتحسين الوراثى لبعض أصناف النخيل” برئاسة الدكتور تامر محفوظ رئيس الفريق البحثي، كما أشاد أعضاء اللجنة بما شاهدوه من تطبيقات مبتكرة للتوصل إلى نتائج عالية في أقلمة النباتات الناتجة من المعمل والتوصل إلي طريقة مبتكرة في الأقلمة وأليات تطبيقها على شتلات النخيل ناتج زراعة الأنسجة حيث تميزت هذه الطريقة بأنها ذات كفاءة عالية في الأقلمة وكذلك فى استهلاكها لوحدة المياه والمغذيات كما أنها اقتصادية مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى.

وأعرب رئيس اللجنة عن اهتمامهم بتقييم معمل إكثار النخيل بزراعة الأنسجة وصوبة الاقلمة وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل والاعتماد دعمًاً لهذه الجهود البحثية الهادفة للتغلب على المعوقات التى تواجه إنتاج النخيل بزراعة الانسجة في مصر.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم توفير كل الدعم والاهتمام بالبرنامج البحثي وتوفير الامكانيات المعملية التي تكفل لفريق العمل قيامه بمهامه، وايضا الاهتمام بتوفير احدث الاجهزة والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لاتمام هذا البرنامج مؤكداً على الاستمرار في تقديم كل الدعم في الفترة القادمة.