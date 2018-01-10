أعضاء اللاجون في الإسكندرية يرفضون إلزامهم باشتراك جديد

المال ـ خاص جدد أعضاء نادى اللاجون بمحافظة الإسكندرية، التابع لشركة لاجون للاستثمار السياحى «شركة مساهمة مصرية»، رفضهم بشأن إنهاء اشتراكهم بالنادى تزامناً مع انتهاء عقد الانتفاع بين النادى والمحافظة بحلول عام 2018. جاء ذلك عبر خطابات رسمية تم توجيهها لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس م

المال ـ خاص

جدد أعضاء نادى اللاجون بمحافظة الإسكندرية، التابع لشركة لاجون للاستثمار السياحى «شركة مساهمة مصرية»، رفضهم بشأن إنهاء اشتراكهم بالنادى تزامناً مع انتهاء عقد الانتفاع بين النادى والمحافظة بحلول عام 2018.

جاء ذلك عبر خطابات رسمية تم توجيهها لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، واللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

يأتى ذلك تزامنًا مع تجديد حق الانتفاع لمدة 30 عاماً أخرى عبر تعاقد حديث أبرمه النادى مع محافظة الإسكندرية، إلا أن النادى يُطالب أعضاءه بالاشتراك من جديد من خلال دفع قيمة 40 ألف جنيه للعضو، ليكن الأمر بديلاً لتجديد الاشتراك السنوى فقط.

تسبب ذلك الأمر فى إرباك الأجواء داخل أروقة النادى فيما بين الإدارة والأعضاء، رغم الأزمة التى يعانى منها النادى فى ظل جدولة الديون المتأخرة عليه لصالح ديوان محافظة الإسكندرية لضمان استمرارية تعاقده ضمن مُستثمرى الحديقة الدولية، والتى يقع بنطاقها النادى والمنتجع السكندرى.

وتشهد أزمة نادى ومنتجع اللاجون الواقع فى نطاق «الحديقة الدولية» شقين، أولهما مع محافظة الإسكندرية والتى تم حلها مؤخراً وفقاً لتصريحات الدكتور محمد سلطان محافظ الثغر، والذى أكد بدوره أن «اللاجون» كان لديه مستحقات مالية متأخرة وصلت لـ 80 مليون جنيه، بجانب إنهاء حق الانتفاع لديه بحلول عام 2018، وكان يُطالب باستمرار حق الإنتفاع، لذلك تم عرض الأمر على لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار.

وأضاف «سلطان» خلال تصريحاته لـ«المال»، أنه تم إبرام اتفاق جديد «إرضائى» من خلال جدولة المديوينة المُتأخرة، والذى اعتمدته لجنة فض المنازعات برئاسة وزيرى العدل والاستثمار، واعتمده رئيس الوزراء، من خلال جدولة الديون ودفع جزء خلال عام 2017 المُنقضى، مؤكداً أنه تم دفع جزء من المديونية المتاخرة قاربت الـ 40 مليون جنيه على 3 مراحل بنهاية العام، وذلك لإبرام تعاقد جديد بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا بالقيمة الإيجارية الجديدة والبالغة 21 مليون جنيه سنوياً بزيادة %7.

وفيما يخص أزمة أعضاء النادى بشأن اتخاذ النادى إجراء بإنهاء اشتراكهم وإجبارهم على دفع آخر جديد دون تجديد عضويتهم، لفت إلى سلطان إلى أن تلك الأزمة لم تكن المحافظة طرفاً فيها، موضحاً أنه طلب دراسة الأزمة للتوصل لحلول، إلا أنه لم يتقدم أحد من الأعضاء لمخاطبته، قائلاً «ورغم ذلك فإن العقد شريعة المُتعاقدين، وأن المحافظة تجهل ما يدور ما بين الأعضاء وإدارة النادى، ومعرفتها تكمن فقط فى حق الانتفاع وحل أزمة المستثمرين التى طالت بأرض الحديقة الدولية، والتى يعتبر نادى اللاجون من أكبر المستثمرين بها».

وعلى صعيد أزمات باقى المُستثمرين بأرض الحديقة الدولية، والمُقرر أن ينتهى تعاقدهم بحق الانتفاع بحلول عام 2018، ودفع قيمة إيجارية جديدة، قال «سلطان» إن هناك عددا من المُستثمرين تفاوضوا مع المحافظة لحل الأزمة، وأخرين لجأوا للقضاء لحل المنازعات، ومُستثمرين آخرين رفضوا التفاوض، مؤكداً أن المحافظة لديها جميع الحلول مع كل ردود الفعل مع المُستثمرين دون تنازل عن حق الدولة فى الأرض، قائلاً «لن نسمح للمستثمر بأخذ حق أكثر من حقه على حساب الدولة».

ويأتى الشق الآخر لأزمة نادى اللاجون مع الأعضاء بشأن استمرار عضويتهم من عدمه، والذين يشعلون الأجواء على صفحات التواصل الاجتماعى والتى حملت عنوان «انتفاضة أعضاء اللاجون ضد الفساد»، وطالبوا من خلالها بتجديد العضوية دون مطالبتهم بمبلغ الاشتراك الجديد البالغ نحو 40 ألف جنيه.

جاء ذلك إستناداً إلى دفع قيمة العضوية منذ سنوات وفقاً لتصريحات إدارة النادى للأعضاء بأنه فى حال إنهاء حق الانتفاع مع المحافظة سيؤول النادى لوزارة الشباب والرياضة، ومن ثم لن يتضرر الأعضاء سواء أنهى النادى مدته بحق الانتفاع من عدمه، وسيتم تجديد عضويتهم السنوية دون حدوث أزمات.

وأوضح أعضاء بالنادى أن اللاجون أغفل تلك التصريحات التى تم على أساسها اشتراك 22 ألف عضو بالنادى، مُهددين حالياً بإنهاء الاشتراك.

على جانب آخر أوضح نادى ومنتجع اللاجون فى بيان رسمى أصدره مؤخراً بشأن ما تردد حول عدم أحقية النادى بحق انتفاع جديد، بأن العقد المُبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة لاجون للاستثمار السياحى والمُعتمد من مجلس الوزراء، هو عقد حق إنتفاع نهائى بالمشروع الواقع بالحديقة الدولية بالإسكندرية لمدة 30 عاما، مؤكداً أنه فور توقيع العقد بدأت الشركة فى ضخ استثمارات جديدة كبيرة فى المشروع بتمويل ذاتى، مُتبعة جدولا زمنيا دقيقا للوصول بالمشروع لأبهى صورة فى زمن قياسى.