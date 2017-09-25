أعضاء الصيد يتهمون حطب بالتقاعس في تنفيذ الحكم ضد عمرو السعيد

متابعات:اتهم أقطاب المعارضة بالجمعية العمومية بنادى الصيد هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالتقاعس فى تنفيذ الحكم النهائى الصادر ضد عمرو السعيد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، نظرا للعلاقة الوطيدة التى تربطه به بتجميد عضويته من المجلس أو إقالته بموجب الحكم النهائى الصادر ضده، حيث توجه

متابعات:



اتهم أقطاب المعارضة بالجمعية العمومية بنادى الصيد هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالتقاعس فى تنفيذ الحكم النهائى الصادر ضد عمرو السعيد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، نظرا للعلاقة الوطيدة التى تربطه به بتجميد عضويته من المجلس أو إقالته بموجب الحكم النهائى الصادر ضده، حيث توجه عدد من أعضاء النادى إلى حطب بمكتبه بمقر اللجنة الأوليمبية وقدموا له صورة من الحكم النهائى ضد السعيد، وبعض المستندات الأخرى التى تجعل وجود السعيد فى منصبه غير قانونى طبقا للقانون 71 لسنة 2017.

وفي هذه الأثناء، تجمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الصيد بعد ظهر الاثنين، بمقر اللجنة الأوليمبية مطالبين المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ قرار باستبعاد عمرو السعيد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بعد صدور حكم نهائى ضده ، بالإضافة إلى صدور نحو 15 حكما على السعيد صادر خطاب بشأنها من تنفيذ الأحكام ما بين تزوير وتبديد وخيانة أمانيكم جعل السعيد يفقد شرط حسن السير والسلوك ،