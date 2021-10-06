سيـــاســة

أعضاء «التنسيقية» يحصدون 8 مقاعد بانتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

تمثلت في 4 وكلاء، و4 أمناء سر
ياسمين فواز 6:05 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 6:05 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نجح أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ8 مقاعد، تمثلت في 4 وكلاء، و4 أمناء سر، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب محمد فريد في الفوز بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن، والنائب محمد السباعي ، وكيلاً للجنة الزراعة والري والموارد المائية ،
والنائبة سها سعيد وكيلاً للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، والنائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة المالية والإقتصادية والاستثمار، والنائبة نهي ذكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ والقوى العاملة
، والنائب محمد عمارة ، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

اقرأ أيضا  نص كلمة المستشار فرج الدري أمام مجلس الشيوخ اليوم

وتتقدم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لأعضائها بالتهنئة على تقلد تلك المناصب وتتمني لهم خالص التوفيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

مجلس الصحفيين : معايير موحدة لاعتماد كل الصحف بالنقابة بلا استثناء

رحاب صبحي 6:57 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

نص كلمة المستشار فرج الدري أمام مجلس الشيوخ اليوم

ياسمين فواز 6:04 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

النص الكامل لكلمة وزير المجالس النيابية أمام مجلس الشيوخ اليوم

ياسمين فواز 5:46 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

ننشر التشكيل الكامل للجان مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني

ياسمين فواز 2:53 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة استشهاد ضابطي شرطة بالإسماعيلية

المال - خاص 2:25 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

السيسي: مصر ما زالت تقدم الشهداء للتخلص من الإرهاب

المال - خاص 1:56 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21