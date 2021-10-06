أعضاء «التنسيقية» يحصدون 8 مقاعد بانتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

نجح أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ8 مقاعد، تمثلت في 4 وكلاء، و4 أمناء سر، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب محمد فريد في الفوز بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن، والنائب محمد السباعي ، وكيلاً للجنة الزراعة والري والموارد المائية ،

والنائبة سها سعيد وكيلاً للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، والنائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة المالية والإقتصادية والاستثمار، والنائبة نهي ذكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ والقوى العاملة

، والنائب محمد عمارة ، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وتتقدم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لأعضائها بالتهنئة على تقلد تلك المناصب وتتمني لهم خالص التوفيق.