أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أيدوا استمرار رفع الفائدة لحين تراجع التضخم

أشار أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع يوليو الماضي إلى أنهم مستعدين لمواصلة رفع الفائدة لحين تراجع التضخم، بحسب محاضر جلسات الاجتماع تم نشرها الأربعاء.

استمرار رفع الفائدة

وخلال اجتماع للسياسة النقدية شهد موافقة البنك المركزي على زيادة بنسبة 0.75% في الفائدة، عبر واضعوا السياسات عن عزمهم خفض التضخم الذي تخطى مستهدف البنك عند 2%.

وامتنع الأعضاء عن طرح توصيات محددة بخصوص الزيادات المستقبلية وقالوا إنهم سيراقبون البيانات عن كثب قبل اتخاذ القرار القادم بشأن الفائدة.

وأبرزت الوثيقة فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة عندما يتضح نجاح سياسته بخصوص مكافحة التضخم.

وأدت هذه الفكرة إلى تحقيق رواج قوي في الأسهم. وقال المسئولون في الاحتياطي الفيدرالي إن القرارات القادمة بخصوص أسعار الفائدة ستستند إلى البيانات، لكنهم أكدوا على توفر مؤشرات قليلة حول تباطؤ التضخم وأن البنك قد أكد عزمه على خفض التضخم.