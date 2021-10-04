اتصالات وتكنولوجيا

أعضاء «اتصال» يعتمدون لائحة النظام الأساسي لجمعيتهم

بناءً على دعوة من مجلس إدارة منظمة اتصال
محمود جمال 4:24 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 4:24 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

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عقدت الجمعية العمومية لاتصال جلسة تاريخية غير عادية حضرها أكثر من 100 عضو لأول مرة من 10 سنوات، لدراسة لائحة النظام الأساسي الجديدة ومناقشة التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة. 

بدأت الجلسة بكلمة ترحيب من الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أعطى الكلمة للدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لاتصال ليعرض على الحاضرين ملامح التعديلات التي أعدتها لجنة موسعة من خارج مجلس الإدارة ضمت الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور هشام دنانة، والمهندس محمد محسن، والمهندس محمد سعيد، والدكتور خالد شريف. 

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وقد عملت هذه اللجنة على مدار 4 أشهر للوصول لأفضل لائحة تستجيب لمتطلبات التطوير التكنولوجي المستقبلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي تمثله اتصال. 

وعلى مدار أكثر من ساعتين عكست المناقشة وتبادل الآراء الروح الإيجابية والترابط بين إدارة اتصال وأعضائها وحرصهم على أن تكون اتصال هي الممثل الحقيقي لهم. 

وبعد أن أجاب الدكتور محمد شديد علي أسئلة واستفسارات الأعضاء وافق الحاضرون بالإجماع على الشكل الجديد للائحة النظام الأساسي للجمعية لتتوافق مع متطلبات القانون 149 لسنة 2019 من ناحية ولتتوافق مع متطلبات تطوير الأداء المتوقع حتى سنة 2025 لخدمة المجتمع والقطاع من ناحية أخري.

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وبعد أن وافقت الجمعية العمومية على اللائحة فقد قامت إدارة اتصال بالتقدم لوزارة الضمان الاجتماعي بمستندات الاشهار المطلوبة لاعتماد اللائحة والتي سيترتب عليها إجراء انتخابات مجلس الإدارة طبقا للائحة الجديدة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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