«أعز الولد» يتصدر محركات بحث جوجل بعد عرضه لأول مرة على الشاشة

تصدر الفيلم السينمائي ” أعز الولد” الأثنين، محركات البحث بـ”جوجل” الساعات الأخيرة ، وذلك بعد عرضه تلفزيونيا حصريا لأول مرة للجمهور .

وبحسب ترنيد جوجل ، سجل أعز الولد المرتبة السادسة في بحث اليوم الاثنين.

الفيلم يعتبر من الأعمال السينمائية والفنية الأخيرة التي شاركت فيها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز وكذلك الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي ، بجانب كوكبة من الفنانين أبرزهم ميرفت أمين وشيرين وبعض ضيوف الشرف مثل منى زكي وعمرو يوسف وأروى جودة أيضا والفيلم تأليف شريف نجيب واخراج سارة نوح.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين.

ومنذ أكثر تم عرضه على إحدى المنصات.