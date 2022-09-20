«أعز الولد» بعد ضجة عرضه الأول.. فيلم يصنع الضحكة وقادم من نجاح المنصات الرقمية

تصدر الفيلم السينمائي ” أعز الولد” محركات البحث ب” جوجل” الساعات الأخيرة ، وذلك بعد عرضه على الشاشات الفضائية حصريا لأول مرة للجمهور وحقق ردود فعل جيدة .

الفيلم يعتبر من الأعمال السينمائية والفنية الأخيرة التي شاركت فيها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز وكذلك الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي ، بجانب كوكبة من الفنانين أبرزهم ميرفت أمين وشيرين وبعض ضيوف الشرف مثل منى زكي وعمرو يوسف وأروى جودة أيضا والفيلم تأليف شريف نجيب وإخراج سارة نوح.

نادر عدلي : فيلم أعز الولد من الأعمال السينمائية التي حققت عائدا على المنصات الرقمية

ويرى الناقد الفني نادر عدلي أن هناك أفلاما سينمائية يرفض الموزعين السينمائيين طرحها بدور العرض السينمائي لتوقعهم عدم نجاحها جماهيريا ، فيتم اللجوء للمنصات الرقمية لعرضها مثل شاهد وواتش أت ونتفليكس .

ولفت إلى أن فيلم أعز الولد من الأعمال السينمائية التي تحقق عائدا تجاريا وماديا على المنصات الرقمية ، لأن الموزع السينمائي أصبح لديه خبرة كبيرة في تحديد نوعية الأفلام التي يمكن أن تحقق نجاحا تجاريا وجماهيريا وبين أفلام تجارية استهلاكية مثل التي كانت موجودة في الماضي.

وأوضح عدلي أن فيلم أعز الولد من الأفلام الاستهلاكية التي عرفت سابقا بأفلام المقاولات ، حيث أن الفيلم يخلو من وجود نجم الشباك ، لاسيما أن ميرفت أمين لم تعد نجمة سينمائية حاليا ، لعدم وجود رصيد سينمائي لها السنين الماضية.

وأرجع ذلك إلى أن السينما حاليا تجتذب النجوم الشباب حتى لا ندين فنان أو نجم معين سواء ميرفت أمين أو غيرها ، حيث أن أغلب فئات الجمهور الذي يذهب لمشاهدة الأفلام السينمائية بدور العرض من الشباب بدرجة كبيرة .

رامي المتولي : الفيلم لو عرض في السينما سيحقق نجاحا جيدا

من جانبه، أوضح الناقد الفني رامي المتولي أن هناك أزمة بصورة عامة في السينما ، أنه لايكتب قصص وسيناريوهات لشخصيات فنية متقدمة في العمر وكذلك لاتوجد سيناريوهات للفنانات عامة .

وأضاف أن تقديم قصة عن علاقة الجدة بأحفادها ، وهو فيلم سينمائي كوميدي خفيف نوعا ، وبرغم عدم وجود نجوم شباك في الفيلم الأ أن كل فنانة فيه تعتبر نجمة ولها اسم فني كبير سواء ميرفيت أمين أو دلال عبد العزيز أو رجاء الجداوي وكذلك إنعام سالوسة التي كانت تعمل في المسرح في الماضي .

وتابع قائلا إن الفيلم لو عرض في السينما سيحقق نجاحا جيدا ، لكنه لن يصل للنجاح الجماهيري الكبير خاصة أن إنتاجه ليس ضخما ، وعرض على منصة رقمية منذ فترة وهو فيلم سينمائي عائلي وفيه كثير من المشاهد الكوميدية .

وأكد أنه تصدر التريند بعد عرضه تليفزيونيا أمر طبيعي لأن أي فيلم حينما يخرج من مساره بعرضه في السينما ثم يقدم عبر القنوات التليفزيونية يحقق ضجة ، ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ذلك لوجود دلال عبد العزيز والضجة التي أثيرت حول ميرفت أمين مؤخرا على السوشيال ميديا ، إضافة لقصة الفيلم أيضا جيدة فنيا .