رياضة

«أعد بتصحيح السلبيات».. كيروش: سنظهر بشكل مختلف أمام غينيا بيساو

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب غينيا بيساو في التاسعة من مساء غد السبت
محمد بدر 9:52 م, الجمعة, 14 يناير 22 9:52 م, الجمعة, 14 يناير 22

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أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن المنتخب سيظهر بشكل مختلف تمامًا في مباراته أمام غينيا بيساو غدًا السبت.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب غينيا بيساو في التاسعة من مساء غد السبت، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

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وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى في المسابقة القارية، أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، يوم الثلاثاء الماضي.وقال كيروش – في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة والخاص بلقاء المنتخب أمام غينيا بيساو – إن منتخب مصر عازم على تقديم أداء جيد في المباريات القادمة، وعلى المضي قدما في البطولة الإفريقية.

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مشيرا إلى أن الانطلاقة الحقيقية للفراعنة في كأس الأمم ستكون بداية من لقاء الغد أمام غينيا بيساو.

ووعد كيروش بتصحيح أي سلبيات ظهرت على أداء منتخب مصر في مباراته الأولى أمام نيجيريا، مؤكدا ثقته في تقديم مستوى مميز في مباراة الغد.

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بقلم محمد بدر

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