أعداد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الأمريكية تتفوق على الصينية

قفزت أعداد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الأمريكية إلى أكثر من 12 ملياراً لتتفوق على نظيرتها الصينية التى تبلغ حوالى 4.5 مليار فقط مع نهاية العام الماضى، بقيادة شركة فيسبوك الأمريكية صاحبة أكبر مواقع تواصل اجتماعى فى العالم لتصبح أول شبكة يتجاوز عدد الحسابات المسجلة عليها المليار شخص.

فيسبوك أول شبكة يتجاوز عدد الحسابات المسجلة عليها المليار شخص

ارتفع عدد المستخدمين لمنصة فيسبوك الرئيسية إلى أكثر من 2.895 مليار مستخدم مع نهاية العام الماضى لتتصدر جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعية العالمية وبعدها زميلتها يوتيوب التى يستخدمها ما يزيد عن 2.291 مليار مستخدم ثم واتس آب بحوالى مليارى مستخدم وانستجرام بأكثر من 1.393 مليار وأخير فيسبوك ميسينجر 1.300 مليار ليصل إجمالى المستخدمين لجميع منصات شركة فيسبوك الأمريكية إلى أكثر من 9.879 مليار مستخدم نشط لتحتل المركز الأول على العالم.

وأعلن المحللون بقسم البحوث فى موقع ستاتيستا لأسواق الاقتصاد والمال على مستوى العالم أن شركة فيسبوك تملك حاليا – بخلاف المنصة الرئيسية فيسبوك – أربعة من أكبر منصات الميديا الاجتماعية والتى يستخدم كل منها مايزيد عن مليار إلى مليارى مستخدم نشط كل شهر وتشمل واتس اب وفيسبوك وميسينجر وانستجرام.

وظهرت معظم شبكات التواصل الاجتماعى الكبرى على مستوى العالم التى يتجاوز عدد المستخدمين فى كل منها 100 مليون شخص فى الولايات المتحدة ولكن هناك منصات أخرى تقدم خدمات مماثلة مثل شبكات التواصل الاجتماعى الصينية التى منها كيو كيو QQ ووى شات وتطبيقات الفيديو دوين واجتذبت مئات الملايين فى سياقها ومضمونها المحلى بسبب ضخامة عدد سكان الصين ولكن تطبيقات دوين الصينية غزت العالم وازدادت شعبيتها بين العديد من الدول الأوروبية والأمريكية عندما أطلقت منصة دولية لشبكتها الصغيرة التى تعرف باسم تيك توك.

وتوفر شركة فيسبوك وغيرها من الشركات العملاقة شبكاتها الاجتماعية بعدة لغات وتسمح للمستخدمين بالاتصال مع الأصدقاء أو ناس غير معروفين بهدف تعزيز تكوين الصداقات والمعارف رغم الحدود الجغرافية، أو السياسية، أو الاقتصادية فى أنحاء العالم.

ويرى محللون فى مراكز بحثية متخصصة فى شبكات مواقع التواصل الاجتماعى أن عدد حسابات المستخدمين سيصل إلى أكثر من 3.96 مليار شخص مع نهاية العام الحالى وربما تزيد هذه الأعداد كثيرا عن ذلك بفضل استعمال الموبايلات السمارت وانتشار شبكات التواصل الاجتماعى على هذه الموبايلات لتصل إلى مناطق يستخدمها سكانها لأول مرة فى حياتهم.

وجاءت فى المركز الثانى كأكبر شبكة تواصل احتماعى الشركات الصينية والتى تتصدرها وى شات ويستخدمها ما يزيد عن 1.251 مليار مستخدم ثم تيك توك بأكثر من مليار ومنصة دوين بحوالى 600 مليون مستخدم نشط وكيو كيو بما يقرب من 591 مليون مستخدم نشط وسينا ويبو 566 مليون مستخدم نشط وبإجمالى 1.757 مليار مستخدم نشط.

ويأتى فى المركز الثالث تيليجرام أكبر شبكة تواصل احتماعى فى روسيا والتى يستخدمها حوالى 550 مليون مستخدم نشط وبعدها سنابشات وهى شركة كاميرات أمريكية يستخدمها حوالى 538 مليون مستخدم لنقل صور اللحظات المرحة والرومانسية بين أفراد العائلة والأصدقاء فور حدثها وتسجيلها لحين استعادتها ورؤيتها فى أى وقت بعد ذلك.

ومن المواقع الصينية الأخرى شبكة كوايشو التى أسسها سو هوا شينج فى بكين التى يستخدمها أكثر من 506 ملايين مستخدم نشط للفيديوهات التى تعرضها هذه الشبكة.

هناك منصات لشبكات أمريكية أخرى مشهورة مثل بينتريست للصور الفريدة وصور الذكريات القديمة والحديثة والتى يستخدمها ما يزيد عن 454 مليون مستخدم و منصة تويتر للتغريدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها والتى يزورها أكثر من 463 مليون مستخدم نشط وشبكة ريديت للاتصالات التى تتناول اهتمامات وهوايات وعواطف الأشخاص وكل العلاقات بين الأصدقاء و العائلات والمجتمع ككل ويصل عدد المستخدمين لها 430 مليون شخص وموقع كورا للباحثين عن أجوبة للأسئلة الصعبة فى مختلف المجالات ويزوره أكثر من 300 مليون مستخدم.

وأشار المحللون فى ستاتيستا إلى أن ارتفاع أعداد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى يرجع أساسا إلى انتشار أجهزة الكمبيوتر والموبايلات السمارت ولاسيما جهاز آيفون الذى ابتكرته شركة أبل الأمريكية مذ عام 2007 والذى انتقل من السوق الأمريكية إلى بقية دول العالم بفضل إمكانياته الفائقة وهو ما ساهم فى رفع أسعار أسهم الشركة بما يزيد عن %5800 ليصل سعر السهم إلى أكثر من 180 دولارًا منذ ذلك الحين وحتى الأسبوع الماضى لتقترب القيمة السوقية لأبل من 3 تريليونات دولار لتصبح أول شركة فى العالم تصل إلى هذه القيمة.

ومن المتوقع أن تستمر القيمة السوقية لشركة أبل فى الارتفاع إلى ما بعد 3 تريليونات دولار بفضل تزايد التدفق النقدى والأرباح وحصة السوق وهوامش الربح من انتعاش مبيعات موبايلات آيفون التى يفضلها المستهلكون عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعى المتعددة وثقة المستثمرين فى أن الشركة التى تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا.

وأعلنت شركة فيسبوك عن اكتشاف 6 من شركات المراقبة والاستطلاع لقيامها بعمليات تجسس و انتهاكات خرى استهدفت حوالى 50 ألف شخص بشكل جماعى عبر منصاتها للتواصل الاجتماعى لتطالبهم بمبالغ مالية ضخمة نظير عدم فضح بياناتهم ومعلوماتهم السرية.

وجاءت معركة فيسبوك مع شركات برامج التجسس فى إطار تحرك أوسع من شركات التكنولوجيا الأمريكية ضد مقدمى خدمات التجسس الرقمى، لا سيما مجموعة (NSO) الإسرائيلية، التى أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء بعد الكشف عن استخدام برامجها ضد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وإنستجرام وواتس اب فى أكثر من 100 دولة من خلال نشر شخصيات وهمية لتتجاذب أطراف الحديث مع أهدافها عبر الإنترنت وتجمع رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بهم وتستغلها ضدهم بأن تطلب من أصحابها فدية ضخمة مقابل استرجاعها.

ومن بين الشركات الأخرى التى فضحتها فيسبوك شركة بيل تروكس، وهى شركة إلكترونية هندية كشفتها رويترز ومختبر سيتزن لاب المتخصص فى الأمن الإلكترونى العام الماضى، وشركة إسرائيلية اسمها بلوهوك سى.آى وشركة أوروبية تسمى سايتروكس واتهمتها بالقرصنة أو باستخدام ملفات تعريف مزيفة لخداع مستخدمى المنصات للكشف عن بياناتهم الخاصة.

وكانت فيسبوك تعرضت لغرامة فرنسية قياسية قدرها 60 مليون يورو من قِبل هيئة مراقبة الخصوصية وعدم انتهاكها، وذلك بسبب الطريقة التى تدير بها الشركة الأمريكية ملفات الارتباط عن طريق تتبع الأجهزة التى يتم وضعها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص. ولكن فيسبوك أكدت أنها توفر للمستخدم عناصر تحكم فى الموافقة على ملفات تعريف الارتباط وسيطرتهم على بياناتهم بما فى ذلك قائمة الإعدادات الجديدة على فيسبوك وإنستجرام التى تمكن المستخدمين من إعادة النظر فى قراراتهم وإدارتها فى أى وقت، وأنها تواصل تطوير هذه العناصر وتحسينها.

ارتفاع أعداد مستخدمى التواصل الاجتماعى الأمريكية عن الصينية فى 2021

الترتيب الموقع الأمريكى العدد بالمليون الموقع الصينى العدد بالمليون 1 فيسبوك 2895 وى شات 1251 2 يوتيوب 2291 تيك توك 1000 3 واتس اب 2000 دوين 600 4 انستجرام 1393 كيو كيو 591 5 ميسينجر 1300 سينا ويبو 550 6 سناب شاب 538 كايشو 506 7 تويتر 463 الإجمالى 4498 8 بينتر يست 454 9 ريديت 430 10 كوروا 300 الإجمالى 12064

المصدر: ستاتيستا