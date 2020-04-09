أعداد ركاب المترو تقترب من معدلاتها الطبيعية

اقتربت أعداد ركاب المترو من معدلاتها الطبيعية، ووصل متوسط المستخدمين للمرفق خلال اليومين الماضيين إلى نحو 1.1 مليون راكب منذ بداية التشغيل وحتى السابعة مساء، بحسب مصدر مسئول فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

مصدر: تكثيف التعقيم والتطهير اليومى داخل القطارات والمحطات

وأضاف المصدر أن الأعداد الحالية قريبة إلى حد كبير من نفس عدد الركاب فى أيام العطلات الرسمية وإجازات الطلاب فى الأيام العادية قبل انتشار فيروس كورونا وإعلان حظر التحرك، موضحا أن شركة المترو ترفع يوميا تقارير للوزارة بعدد الركاب على مدار فترة التشغيل اليومية.

وتابع : «المترو يحظى باهتمام بالغ، وهناك توجيهات وتعليمات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم اليومية، على مدار الساعة، فى المحطات والقطارات،لاسيما مع زيادة أعداد الركاب».

وأشار المصدر إلى أن زيادة أعداد المستخدمين بدأت من يوم الجمعة الماضي، وارتفعت بشكل أكبر أيام الأحد والاثنين الماضيين، وأمس الأول، لافتا إلى أن شركة المترو، أصحبت تستخدم كامل قطاراتها فى الخطوط الثلاثة خاصة من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء.

وأكد أن شركة المترو، تجرى يوميا تعقيما وتطهيرا لمحطات المرفق، بنهاية الرحلات، كما يبدأ التعقيم فى بداية إطلاق الرحلات فى اليوم التالي، وفقا لتوجيهات وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير.

كانت شركة المترو أعلنت عقب جولة وزير النقل الأحد الماضى أن عدد الركاب بلغ 295.2 ألف ليوم الجمعة الماضية، فيما بلغت الأعداد يوم السبت فى الخطوط الثلاثة 457.1 ألف راكب.

وقامت شركة المترو بوضع خطة لتقليل الزحام فى المحطات، بداية من أبريل الحالى، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تضمنت تشغيل قطارات إضافية فى فترات الذروة، وخفضها أثناء فترات العمل بجميع المصالح الحكومية والخاصة والجامعات، إلى جانب رفع سرعة القطارات.

ويبلغ عدد القطارات العاملة على الخط الأول 47 تقوم بنحو 522 رحلة يوميا لنقل حوالى 3 ملايين راكب.

ويعمل على الخط الثانى 35 قطارًا، بنحو 664 رحلة لنقل مليون راكب يوميا، والخط الثالث 16 قطاراً، بعدد 429 رحلة لنقل 500 ألف راكب يومياً، وفقا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.