أعداد السياح تقفز 33%

محمود محسنارتفع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال شهر مايو الماضى، بنسبة 32.9% بعد توافد 573.8 ألف سائح، مقارنة بـ 431.8 ألف خلال نفس الفترة من العام المنصرم.وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، فإن السياح الوافدين في مايو أقل 19.9% إذا ما قورنوا بأبريل الماضي الذي شهد

محمود محسن

ارتفع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال شهر مايو الماضى، بنسبة 32.9% بعد توافد 573.8 ألف سائح، مقارنة بـ 431.8 ألف خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، فإن السياح الوافدين في مايو أقل 19.9% إذا ما قورنوا بأبريل الماضي الذي شهد وصول 716 ألف سائح.

ولفت الجهاز المركزي في بيان له، إلى أن عدد السائحين المغادرين في مايو بلغ 580 ألف سائح، مقارنة بـ 716.3 ألف سائح في أبريل الماضي بنسبة انخفاض قدرها 19%، مقابل 413 ألف سائح خلال شهر مايو 2016 بنسبة زيادة قدرها 40.5%.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغ 6 مليون ليلة خلال شهر مايو 2017 مقارنة2.5 مليون ليلة خلال شهر مايو 2016 بنسبة زيادة قدرها 142.4%، منوهاً إلى أن شهر مايو سجل انخفاضاً في عدد الليالي بنسبة 9.9% مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي حقق 6.6 مليون ليلة.

