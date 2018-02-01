أعداد السياح تقفز 17% فى سلوفينيا بدعم زوجة ترامب

خالد بدر الدين أعلنت حكومة سلوفينيا -الأسبوع الحالي- أن عدد السياح الأجانب الذين يزورون البلاد ارتفع إلى 17%، خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.4 مليون سائح، ويسجل رقمًا قياسيًا بفضل دعاية السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، التى ولدت في سلوفينيا…

خالد بدر الدين

أعلنت حكومة سلوفينيا -الأسبوع الحالي- أن عدد السياح الأجانب الذين يزورون البلاد ارتفع إلى 17%، خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.4 مليون سائح، ويسجل رقمًا قياسيًا بفضل دعاية السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، التى ولدت في سلوفينيا لبلدها.

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن أعداد السياح القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية قفز بأكثر من 24%، في نوفمبر الماضى، بفضل دعاية ميلانيا ترامب التى ولدت في بلدة سفنيكا في جنوب شرق سلوفينيا قبل أن تصبح عارضة أزياء، وتنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتروج حكومة سلوفينيا بنجاح لنفسها كمقصد آمن وبقعة خضراء في قلب أوروبا، وتمثل مدخلًا إلى أماكن في البحر الأدرياتيكي والمواقع الجبلية، ويأتي معظم السياح الأجانب من إيطاليا وألمانيا والنمسا، ويرتفع عدد السياح الألمان 26% كل سنة.