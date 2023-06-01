أعداد الأفيال الآسيوية البرية بالصين تزداد إلى حوالي 360 فيلا

شهدت الأفيال الآسيوية البرية التي تعيش في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، زيادةً في أعدادها خلال السنوات الماضية بفضل جهود البلاد المستمرة لحمايتها، حيث بلغ عددها حوالي 360 فيلا وفقا للإحصاءات الرسمية الأخيرة.

وفي عام 1976، كان هناك أقل من 150 فيلا آسيويا بريا فقط في المقاطعة. وفي عام 2018، وجدت المراقبة المتزامنة أن عدد الأفيال الآسيوية البرية في يوننان قد ارتفع إلى نحو 293 فيلا.

وقال وان يونغ، رئيس مديرية الغابات والمراعي في مقاطعة يوننان، إنه في ظل الاتجاه العام للانخفاض العالمي في عدد الأفيال الآسيوية البرية، دخل عدد الأفيال الآسيوية في يوننان فترة من النمو السريع، وظهرت “طفرة مواليد” في قطعان الأفيال.

أعداد الحيوانات البرية

وتابع أن الأفيال البرية حيوانات تعيش في مجموعات، فتعتبر زيادة عدد الأفيال وقطعانها دليلاً على التكاثر الصحي لمجموعات الأفيال البرية.

وبذلت السلطات المحلية جهودا حثيثة خلال العقود الماضية لحماية الأفيال البرية وتحسين بيئة مواطنها، كما أدخلت آلية تعويض عن الخسائر للمزارعين جراء الحوادث الناجمة عن أنشطة الأفيال البرية، وذلك من أجل خلق بيئة يعيش فيها الإنسان والأفيال في انسجام ووئام.

وجدير بالذكر أن أعمال إنشاء الحديقة الوطنية للأفيال الآسيوية تجري بشكل منظم في الوقت الحاضر، إذ تركز الحديقة على أهداف حماية الأفيال الآسيوية والغابات الاستوائية المطيرة، وستقوم بتخطيط مساحة الموائل للأفيال الآسيوية وتنفيذ إدارة الحماية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمناطق التي تتوزع فيها الأفيال الآسيوية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.