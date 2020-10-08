طاقة

«أعباء جسيمة بسبب كورونا».. أوبك تطلق تقريرها السنوي عن سوق النفط

فى مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت
المال - خاص 7:12 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 7:12 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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أطلقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الخميس، تقريرها السنوي لتوقعات النفط الخام في مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت حضره الأمين العام محمد باركيندو والدكتور عايد القحطاني مدير الأبحاث فى المنظمة وعدد من الخبراء والمحللين الدوليين.

وقال باركيندو – في كلمته أمام الحفل الافتراضي اليوم – أن سوق النفط الخام تعرض لأعباء جسيمة بسبب جائحة كورونا أثرت على الطلب العالمي على النفط وعلى الأسعار، مشيرا إلى أن المنظمة قدمت من خلال التقرير رؤيتها وتوقعاتها للسوق حتى عام 2045 وذلك لأول مرة.

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وشدد على ضرورة دراسة تطورات الاقتصاد ونمو الطلب على الطاقة في البلدان النامية؛ لا سيما تلك الموجودة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من منظور أطول حيث نرى أيضًا الأهمية المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في تلبية الطلب المستقبلي ومع ذلك سيظل النفط يمثل الحصة الأكبر من النفط الخام.

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وأكد باركيندو أن الاستثمار المستدام يعد أمرًا حيويًا لدعم الابتكارات التكنولوجية وتنمية القدرات التي ستعالج تعطش العالم المتزايد للطاقة.

وذكر باركيندو أن التقرير لفت إلى أن متوسط معدل النمو فى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوف يقف عند 0.7٪ سنويًا في الفترة من 2019 إلى 2025 بسبب الاثار الاقتصادية للوباء.

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بقلم المال - خاص

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