أعاصير أمريكا تدفع أسعار السيارات المستعملة 6%

وسط تراجع فى أداء مبيعات المستعمل بداية النصف الثانى بالسوق المحلي المصري خالد بدر الدين وشريف عيسى أعلنت شركة مانهيم الأمريكية لمزادات بيع السيارات، أن مؤشر قيمة السيارات المستعملة VVI قفز بأكثر من 6.3 % خلال شهر سبتمبر الماضى، بالمقارنة…

وسط تراجع فى أداء مبيعات المستعمل بداية النصف الثانى بالسوق المحلي المصري



خالد بدر الدين وشريف عيسى

أعلنت شركة مانهيم الأمريكية لمزادات بيع السيارات، أن مؤشر قيمة السيارات المستعملة VVI قفز بأكثر من 6.3 % خلال شهر سبتمبر الماضى، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وأرجعت الشركة ذاتها تلك القفزة إلى تزايد نشاط عمليات البيع بعد إعصارى هارفى وإرما، اللذين دمرا أكثر من نصف مليون سيارة فى العديد من الولايات الأمريكية ولاسيما تكساس وفلوريدا.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن مؤشر VVI الذى يقيس أسعار السيارات بالجملة، والذى تعلنه كل شهر شركة مانهيم التى تتخذ من ولاية أتلانتا مقرا لها ارتفع إلى 134.9 نقطة فى سبتمبر الماضى للشهر الخامس على التوالى، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه.

ويرى جوناثان سموك الخبير الاقتصادى بشركة كوكس أوتوموتيف المالكة لشركة مانهيم، أن معظم ارتفاع الأسعار يرجع إلى انتعاش المبيعات التى أعقبت الدمار الناجم عن عواصف وفيضانات هارفى و إرما، التى تسببت فى إلحاق أضرار خطيرة بالسيارات، غير أن تزايد الطلب على شراء السيارات ساعد أيضا على زيادة أسعار السيارات ولاسيما المستعملة.

وبلغ ارتفاع أسعار السيارات المستعملة 2.8 % فى سبتمبر بالمقارنة بشهر أغسطس بينما قفزت أسعار البيك اب والفان فى سبتمبر بأكثر من 9 % و السيارات الفاخرة بحوالى 6.4 % بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى وزادت أسعار السيارات الرياضية متعددة الأغراض بحوالى 6 % خلال نفس الشهر.

وعلى المستوى المحلى، قال عمرو اسكندرانى، خبير سوق السيارات، ان أداء مبيعات السيارات المستعملة شهد تراجعاً بداية من النصف الثانى من العام الجارى، بعد ان تضاعفت أسعارها نتيجة جشع التجار.

وأكد أن المستهلك الراغب فى اقنتاء سيارة بات عاجزاً عن شراء أية سيارة سواء جديدة، أو مستعمله بعد ان أصبحت الأسعار حاجز الجدارة المالية، ومتوسطات الدخل المتوافر لديه.

وطالب إسكندرانى بضرورة وضع حل لتلك الأزمة فى ظل ما اسماه بالسياسات الإحتكارية لشركات السيارات والتى باتت تستغل الظروف غير الطبيعية للسوق فى وضع أسعار غير منطقية.

وجدد خبير سوق السيارات مطلبة بضرورة فتح باب استيراد سيارات مستعمله للأفراد مع وضع مواصفات لتلك لها، لتحقيق احتيجات الراغبين فى اقنتاء سيارة، لمواجهة محاولات بعض الوكلاء فى تعطيش السوق بخفض الكميات الإستيرادية لإعادة خلق ظاهرتى قوائم الإنتظار، والأوفر بريس.

