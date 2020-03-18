أطنان من السلع المحجوبة والفاسدة.. حصاد حملات «الداخلية» ضد المحتكرين (صور)

كشفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية ، عن أكثر من 210 قضايا تموينية خلال الساعات الماضية، ضبطت خلالها أطنان من المواد الغذائية بعدما أقدم تجار على احتكارها وتخزينها لبيعها بأسعار مرتفعة، و182 قضية مستلزمات طبية بمضبوطات تجاوزت 337 ألف كمامة وكميات من المعقمات الطبية والجوانتيات.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من خلال حملاتها التموينية المكبرة.

وتنشر “المال” تفاصيل أبرز القضايا والمضبوطات من شرطة التموين بالمحافظات، حسبما أعلنت عنها وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء.

182 قضية مستلزمات طبية في يوم

بمجال قضايا احتكار وحجب السلع، ضبط 17 قضية مستلزمات طبية، بإجمالي 10 آلاف عبوة معقم طبي، كحول إيثيلي، 330 ألف قطعة كمامات، جوانتى طبي، أجهزة طبية.

وبمجال قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق، ضبط 165 قضية مستلزمات طبية، بإجمالي مضبوطات 2600 عبوة معقم طبي، كحول إيثيلي، 7307 قطعة كمامات، جوانتى طبي، أجهزة طبية،

وضبطت مباحث التموين، 24 قضية سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 100.441 عبوة سجائر، 4 قضايا سلع غذائية بمضبوطات 2.850 طن سكر.

وألقت القبض على مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لحجب 8.600 طن سلع غذائية أرز أبيض، مسلى، فول، مكرونة، و660 عبوة زيت طعام عن التداول، واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

احتكار السلع وتخزينها

وفي محافظة القاهرة، ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الموسكي، لحجب 6.725 طن سلع غذائية أرز أبيض، مكرونة، و20360 عبوة زيت طعام، فول، تونة، بيف، عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وبمنطقة الساحل، ألقي القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بعد حجب 2.850 طن سلع غذائية أرز أبيض، مسلي، عدس، فول، عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر.

وبمحافظة القليوبية، ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الخصوص، لحجب 27.034 طن سلع غذائية أرز أبيض، مسلي، مكرونة، و102720 عبوة زيت طعام، منظفات صناعية، عن التداول واحتكارها.

وفي الجيزة، ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الوراق، بعد حجب 12.188 طن سلع غذائية عسل أبيض، فول، قشطة، مربى، و56708 عبوة زيت طعام، شاى، منظفات صناعية.

وضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، لإنتاجه 5 أطنان سلع غذائية من اللحوم ومصنعاتها، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير بخواصها الطبيعية، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وألقي القبض على مالك مصنع لإنتاج الحلوى -برخصة وسجل تجارى منتهين- بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، لإنتاج 2.399.255 قرص وعبوة أدوية متنوعة -منتج نهائي- غير مسجلة بوزارة الصحة.

وإنتاج 3.198 طن بودرة بيضاء معدة للتصنيع ومستلزمات إنتاج، معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر، إضافة إلى 29 ماكينة خلط، رش، تغليف، طباعة، تشريط سحب، كبس، أدوات إنتاج بدون أى إشراف صيدلى على عملية الإنتاج، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبالإسكندرية، ألقي القبض على مالك مخزن بدون ترخص، لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته 2.017.767 قرص وعبوة أدوية متنوعة، وأخرى مخدرة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

منتجات غذائية فاسدة

وبمحافظة البحيرة، ألقي القبض على مالك مصنع غير مرخص، لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، لحيازته كمية قدرها 24.960 طن سلع غذائية زيت الزيتون، العسل، التمور، المخللات، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، ومعاد تعبئتها داخل عبوات ومدون عليها تاريخ صلاحية جديد وأسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة للشركات خلافاً للحقيقة، 17500 عبوة فارغة بدون بيانات أومستندات مجهولة المصدر “مستلزمات إنتاج”.

وفي كفر الشيخ، ضبط مالك مجزر غير مرخص لذبح الدواجن، بدائرة قسم شرطة دسوق، لحيازته 3.750 طن من السلع الغذائية مقطعات دواجن، معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعي.

وضبط مالك ثلاجة غير مرخصة، لحفظ السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة دسوق، لحيازته كمية قدرها 3 أطنان من السلع الغذائية، أسماك ماكريل، معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمحافظة الغربية، ضبط مالك محل لتجارة السجائر، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، لحيازته 810 عبوات سجائر، مهربة من سداد الرسوم الجمركية، بدون مستندات تدل على مصدرها.

وألقي القبض على مالك ثلاجة غير مرخصة، لحفظ السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لحيازته 1.925 طن سلع غذائية هياكل دواجن، كبد وقوانص، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واكتشفت مباحث التموين، قائد سيارة بدائرة قسم شرطة قليوب، مُحملة بكمية قدرها 8.650 طن دقيق بلدي، مخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، ومحظور تداوله بالأسواق.

و40 كيلو جرام نخالة ناعمة بدون مستندات ومجهولة المصدر، جمعها المذكور لبيعها في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 47.142 جنيه.

أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة

وفي الشرقية، ضبط مالك إحدى المؤسسات غير المرخصة، للأدوية البيطرية بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول، لحيازته 16523 عبوة “أدوية بيطرية”، غير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مطابقة للمواصفات، وبدون مستندات ومجهولة المصدر.

وألقي القبض على المدير المسئول عن إحدى محطات الوقود، بدائرة مركز شرطة كرداسة، لتجميعه كمية قدرها 190500 لتر مواد بترولية بنزين “92، 95” قدرت بقيمة مالية 1.511.875 جنيه لتحقيق أرباحًا غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التي تتخذها أجهزة الحكومة في سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

الداخلية: حملاتنا بالمرصاد للمتلاعبين

وقالت الداخلية إن ذلك يأتي انطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية، والتي تأتي فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها.

وشددت على التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، لمنع احتكار السلع أو اخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.